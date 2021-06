Brésil vs. Équateur – Rapport de match de football – 27 juin 2021

Eder Militao a marqué le seul but du Brésil dimanche. Miguel Schincarol/Getty Images

Le Brésil n’a pas réussi à gagner pour la première fois en 11 matchs mais s’est toujours qualifié en tête du groupe B pour les quarts de finale de la Copa America après un match nul 1-1 contre l’Équateur à Goiania dimanche.

Le tirage au sort dans un stade vide du centre du Brésil a marqué la première fois que le Brésil n’a pas remporté de victoire depuis sa défaite 1-0 contre l’Argentine lors d’un match amical en novembre 2019.

Le pays hôte s’était déjà qualifié à la première place du groupe B et reposait un certain nombre d’habitués, avec Gabriel Barbosa, Everton, Douglas Luiz, Fabinho et Douglas Luis parmi ceux qui en avaient la chance dès le départ.

Lucas Paqueta était une présence brillante dans une équipe qui manquait de la créativité de Neymar à l’avenir, mais la plupart des remplaçants n’ont pas impressionné, même si le Brésil a mené 1-0 à la mi-temps grâce à une tête accomplie du défenseur Eder Militao.

Le Brésil avait remporté ses trois premiers matches de groupe mais a été étonnamment retardé pendant les 15 premières minutes de la deuxième période et le remplaçant Angel Mena a égalisé pour l’Équateur avec une frappe puissante après 53 minutes.

Ce n’est que lorsque Casemiro a remplacé Douglas Luiz après seulement une heure que le Brésil a retrouvé son équilibre.

Néanmoins, aucune des deux équipes n’a réalisé de nombreuses occasions nettes et comme un match nul convenait aux deux équipes, le match s’est légèrement ralenti.

Le Pérou ayant battu le Venezuela 1-0 dans l’autre match du groupe B, le Pérou a rejoint le Brésil, la Colombie et l’Équateur en quarts de finale alors que le Venezuela sortait.

Les Vénézuéliens ont été durement touchés au début du tournoi lorsqu’au moins huit joueurs ont été testés positifs pour COVID-19 et ont dû s’isoler.

Les matchs des quarts de finale seront décidés lundi après le dernier tour du groupe A.

L’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay ont déjà assuré leur place dans les huit derniers.

La Bolivie est déjà absente, ayant perdu ses trois matchs jusqu’à présent.