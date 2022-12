Brésil vs Corée du Sud en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Brésil vs Corée du Sud diffusion en direct et aperçu du match, 5 décembre 2022, 19h00 GMT

Brésil vs Corée du Sud diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Brésil vs Corée du Sud? Nous avons ce qu’il vous faut. Brésil vs Corée du Sud est gratuit sur ITVX (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Le vainqueur de ces huitièmes de finale se qualifiera pour un quart de finale le vendredi 9 décembre au soir, alors que le rythme de cette Coupe du monde s’accélère.

Le Brésil est entré dans ce tournoi comme l’un des favoris et n’a pas encore été correctement testé – malgré une équipe de deuxième rang qui a perdu contre le Cameroun.

Pour la Corée du Sud, c’est l’inverse qui s’est produit : un départ poussif a fait place à une célèbre victoire sur le Portugal et au passage aux huitièmes de finale. Ont-ils trouvé leur rythme et peuvent-ils vaincre une autre nation lusophone ?

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

La blessure de Neymar semble avoir disparu, ce qui signifie qu’il devrait commencer. Alex Sandro et Gabriel Jesus sont les nouveaux problèmes de blessure de l’équipe brésilienne. Neuf changements ont été apportés lors du dernier match de la phase de groupes contre le Cameroun, nous nous attendons donc à voir Thiago Silva, Casemiro, Richarlison et Alisson Becker revenir avec Neymar.

Lee Kang-in, Kim Young-gwon et Kim Min-jae sont les soucis des blessures dans l’équipe sud-coréenne.

Formulaire

Le Brésil a traversé ses deux premiers matches contre la Serbie et la Suisse relativement incontesté, avec des victoires 2-0 et 1-0, mais neuf changements avant leur dernier match de phase de groupes se sont soldés par une défaite 1-0 contre le Cameroun.

La Corée du Sud a attendu son dernier match de groupe pour remporter une victoire, après un match nul contre l’Uruguay et une défaite contre le Ghana, mais la victoire 2-1 contre le Portugal valait la peine d’attendre et leur laisse une équipe en pleine confiance.

Arbitre

Clément Tourpin (France) sera l’arbitre du Brésil contre la Corée du Sud. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

Le Brésil contre la Corée du Sud se jouera au stade 974 de 40 000 places à Doha. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

Le Brésil est une équipe qui regorge de talents sur tout le terrain, avec Alisson et Thiago Silva à l’arrière, Casemiro, Fabinho et Bruno Guimarães au milieu de terrain, et Neymar, Vinicius Junior et Antony en attaque, pour n’en citer que quelques-uns.

Pour la Corée du Sud, la plupart des espoirs sont placés sur Son Heung-min de Tottenham, mais Cho Gue-sung, Hwang Heechan et Kim Young-gwon se sont tous inscrits sur la feuille de match du tournoi jusqu’à présent.

En savoir plus sur les équipes du Brésil et de la Corée du Sud dans notre guide des équipes complètes de la Coupe du monde 2022.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi du Brésil contre la Corée du Sud est à 19h00 GMT sur lundi 5 décembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur ITV 1 et ITVX.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner au streaming direct ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.