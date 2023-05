Brésil vs Argentine : où regarder aux États-Unis

Le Brésil contre l’Argentine est la plus grande rivalité internationale en Amérique du Sud, et sans doute dans le monde entier.

En tant que deux équipes nationales les plus célèbres et les plus populaires des Amériques, ces confrontations de stars sont toujours incontournables. Et voici comment regarder:

Où trouver le Brésil contre l’Argentine

Étant un match international qui se déroule dans plusieurs compétitions, le Brésil contre l’Argentine peut être trouvé sur divers réseaux et services.

Regardez le Brésil contre l’Argentine à la télévision américaine

Les deux équipes sont des prétendantes permanentes au titre de la Copa América. Les droits anglais pour cette compétition sont détenus par FOX jusqu’au tournoi 2024. Les jeux apparaîtront probablement sur FS1, FS2, FOX Soccer Plus et/ou les affiliés FOX en direct. Brésil-Argentine est un jeu énorme et figurerait probablement sur FS1 ou FOX.

Univision détient les droits en espagnol, avec des jeux sur la chaîne principale avec TUDN.

FOX est également l’endroit où vous trouverez la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en anglais, tandis que la couverture espagnole sera sur Telemundo et Peacock.

Les droits de qualification pour la Coupe du monde pour la CONMEBOL étaient détenus par Fubo avant Qatar 2022. Les détails pour 2026 n’ont cependant pas été finalisés.

FOX, Telemundo et Univision sont disponibles sur les fournisseurs de câble/satellite et les services de streaming Fubo, DirecTV Stream et Sling.

Des matchs amicaux entre les deux se produisent occasionnellement, avec une diffusion pour ceux sécurisés au cas par cas.

Offres de streaming

Fubo (avec accès à FOX, FS1, FS2, Univision, UniMás, TUDN, Telemundo et Universo) coûte 74,99 $/mois et offre un essai gratuit de 7 jours. Fubo diffuse également beIN SPORTS, GolTV, ESPN, USA, NBC en plus de nombreuses autres chaînes. Ainsi, bien qu’il soit plus cher que les services de streaming autonomes, vous obtenez beaucoup de valeur (et une tonne de football).

Histoire de la rivalité Brésil vs Argentine

La rivalité Brésil-Argentine est en partie alimentée par la proximité entre les deux pays. Mais la qualité constante des deux équipes, qui se battent souvent pour la première place en Amérique du Sud et même dans le monde, rend le match spécial.

Pelé et Maradona, Leo Messi, Romario, Ronaldo, Ronaldihno, Agüero, Neymar, Tevez, Crespo – la liste s’allonge encore et encore de joueurs remarquables qui ont représenté ces équipes massives.

Les premières années de la rivalité ont été marquées par de longues périodes où les deux ne se sont pas du tout affrontés. Mais à partir des années 1950, les deux équipes se sont rencontrées fréquemment et ont fait la une du football international – remportant depuis huit titres de Coupe du monde et douze titres de Copa América.

Le Brésil et l’Argentine se sont rencontrés quatre fois en Coupe du monde, mais jamais en finale. Le Brésil a remporté deux de ces matches, l’Argentine un, et l’autre s’est soldé par un match nul. La victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 1990 en Italie a suscité la controverse. Certains pensent que le personnel argentin a mélangé de l’eau avec des tranquillisants et l’a donnée au Brésilien Branco. Maradona a décrit plus tard l’incident, affirmant que Branco avait reçu de « l’eau bénite ».

Étant donné que la CONMEBOL ne compte que dix nations, les deux s’affrontent beaucoup plus fréquemment en Copa América. L’Argentine détient un avantage significatif dans le classement des titres de tous les temps de la Copa. Les résultats globaux du WDL entre les deux parties sont cependant beaucoup plus uniformes.

Pour plus d’informations sur chaque équipe, ainsi que sur les horaires à venir et les programmes télévisés, consultez nos pages sur les équipes du Brésil et de l’Argentine.