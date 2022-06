Brésil : Une fille de 11 ans violée se fait avorter après un premier refus

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Certains militants anti-avortement soutiennent que les recommandations du ministère de la Santé préconisent une limite de 20 à 22 semaines pour la procédure. Mais Daniela Félix, avocate de la famille de l’enfant, et d’autres experts juridiques ont déclaré que la loi brésilienne ne fait aucune mention d’une limite dans le cas des victimes de viol ou lorsque la vie d’une femme est en danger.

Plus tôt cette semaine, l’agence de surveillance judiciaire brésilienne a déclaré qu’elle enquêterait sur Zimmer pour avoir demandé à l’enfant lors d’une audience filmée le 9 mai si elle comprenait comment se déroulent les grossesses et suggéré à la jeune fille de « tenir un peu plus » pour sauver le fœtus.