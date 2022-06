Brésil : Une fille de 11 ans violée se fait avorter après un premier refus

BRASILIA, Brésil (AP) – Les procureurs brésiliens ont déclaré jeudi qu’une fille de 11 ans violée avait subi un avortement légal après qu’un juge l’ait empêchée pendant des semaines de mettre fin à sa grossesse.

Les procureurs fédéraux de l’État de Santa Catarina ont déclaré dans un communiqué que l’hôpital Polydoro Ernani de São Thiago avait pris « des mesures pour interrompre la grossesse de la mineure » après une demande officielle faite au nom de la famille de la jeune fille.

Les médecins ont refusé d’effectuer l’intervention parce que l’enfant était dans sa 22e semaine de grossesse.

Certains militants anti-avortement soutiennent que les recommandations du ministère de la Santé préconisent une limite de 20 à 22 semaines pour la procédure. Mais Daniela Félix, avocate de la famille de l’enfant, et d’autres experts juridiques ont déclaré que la loi brésilienne ne fait aucune mention d’une limite dans le cas des victimes de viol ou lorsque la vie d’une femme est en danger.

La fillette de 11 ans, qui avait 10 ans lorsqu’elle a été violée, en était à sa 29e semaine lorsque l’avortement a finalement été pratiqué mercredi soir, au milieu de l’indignation contre la juge Joana Ribeiro Zimmer pour ses actions dans l’affaire.

Plus tôt cette semaine, l’agence de surveillance judiciaire brésilienne a déclaré qu’elle enquêterait sur Zimmer pour avoir demandé à l’enfant lors d’une audience filmée le 9 mai si elle comprenait comment se déroulent les grossesses et suggéré à la jeune fille de « tenir un peu plus » pour sauver le fœtus.

La jeune fille a répété à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas accoucher.

L’affaire, rapportée par le site Internet The Intercept Brasil la semaine dernière, a incité des associations de magistrats et des groupes de défense des droits de l’homme à demander que Zimmer soit démis de ses fonctions.

Zimmer a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle « ne parlera pas des parties de l’audience, qui ont été divulguées illégalement ». Elle a également déclaré qu’elle garderait le silence sur l’affaire « pour assurer la protection complète et due à l’enfant ».

L’enquête sur les méthodes de Zimmer sera menée par le même système judiciaire de Santa Catarina dans le sud du Brésil et sa décision sera renvoyée à son propre tribunal dans l’État du sud du Brésil, puis prise pour que le chien de garde national prenne sa décision finale.

Débora Álvares, The Associated Press