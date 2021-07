Brésil U23 vs. Egypte U23 – Rapport de match de football – 31 juillet 2021

Matheus Cunha célèbre après avoir marqué le seul but du Brésil. Photo de Zhizhao Wu/Getty Images

Le Brésil, tenant du titre, a atteint les demi-finales du tournoi olympique de football masculin après une courte victoire 1-0 contre l’Égypte.

L’attaquant du Hertha Berlin Matheus Cunha a marqué le seul but du match en première mi-temps pour maintenir la charge du Brésil pour la médaille d’or.

L’Egypte avait été le paquet surprise du tirage au sort masculin après s’être qualifiée devant l’Argentine, bien qu’elle n’ait remporté que son dernier match.

Le Brésil a commencé avec les grands frappeurs Dani Alves et Richarlison, mais a eu du mal à trouver le premier but et l’Égypte a créé ses propres occasions.

Cunha a marqué le seul but du match sur 37 alors qu’il terminait de l’intérieur de la surface à la suite d’une passe décisive de Richarlison.

Le Brésil a continué à presser, mais n’a pas pu en ajouter une seconde et Emam Ashour a vu un tir tardif bloqué alors que l’Egypte cherchait à égaliser.

Le Mexique attend le Brésil en demi-finale dans une répétition de la finale olympique de 2012, qui El Tri Gagné.