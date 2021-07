Brésil U23 vs. Allemagne U23 – Rapport de match de football – 22 juillet 2021

Richarlison a marqué trois fois alors que le Brésil battait l’Allemagne. Toru Hanai/Getty Images

Richarlison a réussi un tour du chapeau en première mi-temps alors que le Brésil, champion olympique en titre, a lancé sa campagne pour Tokyo 2020 avec une victoire 4-2 sur l’Allemagne à 10 au stade international de Yokohama jeudi.

L’attaquant d’Everton, qui était l’un des nombreux noms notables de la SelecaoL’équipe de Dani Alves, Douglas Luiz et Malcom a ouvert le score à la septe minute, marquant sur un rebond après que son tir initial ait été sauvé par Florian Muller.

A la 22e minute, Richarlison a doublé l’avantage du Brésil d’une tête suite à un centre de Bruno depuis la gauche avant de compléter son triplé à la 30e minute, encore une fois après un bon travail de Bruno, avec un effort de curling dans le coin le plus éloigné du but.

Le Brésil aurait pu marquer quatre juste avant la mi-temps lorsque Benjamin Henrichs a manipulé dans la surface de réparation, mais Matheus Cunha a vu son tir au but arrêté.

L’Allemagne a menacé de riposter lorsque la frappe de Nadiem Amiri du bord de la surface a fortuitement battu Santos dans le but du Brésil à la 57e minute.

Le limogeage de Maximilian Arnold six minutes plus tard semblait avoir mis fin aux espoirs de l’Allemagne de récupérer un point, mais la tête improbable de Ragnar Ache à la 84e minute les a rapprochés jusqu’à ce que Paulinho ajoute un quatrième but pour le Brésil dans les arrêts de jeu, tirant dans le coin supérieur après un contre-attaque alors que l’Allemagne poursuivait l’égalisation.