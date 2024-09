Cette réprimande intervient après que le dirigeant ukrainien a déclaré que la feuille de route soutenue par Brasilia pour mettre fin au conflit avec la Russie était « destructrice ».

L’Ukraine devrait tenir compte des conseils du Brésil concernant la recherche de la paix dans le conflit avec la Russie, a déclaré le président de la nation sud-américaine, Luiz Inacio Lula da Silva.

S’exprimant lors d’une cérémonie de remise de diplômes à l’académie diplomatique de Brasilia lundi, Lula a souligné la politique étrangère pacifique du Brésil et sa neutralité dans le conflit ukrainien.

« Il est important que le Brésil dise que nous voulons la paix, que nous ne voulons pas la guerre » a déclaré le président. « Ceux qui veulent nous parler aujourd’hui auraient pu nous parler avant le début de la guerre. »

Brésil « excelle » de faire partie d’un continent « qui aime la paix » Lula a déclaré, ajoutant que « La guerre n’apporte que du mal… elle ne fait que détruire. »

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a précédemment rejeté une feuille de route de paix sino-brésilienne pour le conflit avec la Russie. « destructeur » et « juste une déclaration politique. »















Pékin et Brasilia ont dévoilé leur plan en six points en mai, suggérant un cessez-le-feu le long de la ligne de front actuelle et exhortant Moscou et Kiev à ne pas chercher à « extension du champ de bataille ». Le plan prévoit également la reprise du dialogue direct entre les parties.

« Soit vous soutenez la guerre, soit vous ne la soutenez pas. Si vous ne la soutenez pas, alors aidez-nous à arrêter la Russie », Zelensky l’a déclaré au journal en ligne brésilien Metropoles la semaine dernière.

Kiev insiste sur le fait que tout règlement doit être basé sur ses propres conditions, et en particulier sur la reconnaissance par la Russie des frontières de l’Ukraine de 1991. Moscou a qualifié cette exigence de déconnectée de la réalité et complètement inacceptable.

Le président Vladimir Poutine a déclaré le mois dernier que des négociations étaient encore plus improbables, après que l’Ukraine a lancé une incursion dans la région russe de Koursk, ciblant apparemment des civils.

Les forces de Kiev ont pris le contrôle de plusieurs villages et de la ville frontalière de Soudja. L’offensive n’a cependant pas réussi à ralentir l’avancée des troupes russes dans le Donbass.

La Russie et l’Ukraine n’ont pas tenu de négociations de paix depuis le printemps 2022. À l’époque, les parties avaient convenu au préalable d’un accord aux termes duquel l’Ukraine renoncerait à ses aspirations à rejoindre l’OTAN en faveur de la neutralité et limiterait la taille de son armée. Cependant, selon Poutine, les négociateurs de Kiev ont brusquement quitté les pourparlers sur ordre de l’Occident.