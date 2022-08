Brésil Lula et Bolsonaro courtisent le vote évangélique pour les élections

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Au cours des 20 dernières années, la population évangélique du Brésil a plus que doublé. Aujourd’hui, les experts estiment à environ 30 pour cent des plus de 210 millions d’habitants du pays s’identifient comme évangéliques. Cette montée se reflète dans la politique brésilienne, avec un caucus évangélique croissant du Congrès qui gagne du pouvoir. Les dénominations évangéliques ont une influence particulière parmi les pauvres, des pasteurs charismatiques enseignant souvent aux congrégations comment voter.

L’épouse de Lula a également utilisé les médias sociaux pour faire appel aux électeurs religieux. “J’ai appris que Dieu est synonyme d’amour, de compassion et surtout de paix et de respect”, a écrit Rosangela “Janja” da Silva. « Peu importe votre religion ou vos convictions. Ma vie et celle de mon mari ont toujours été et seront toujours guidées par ces principes.