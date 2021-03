Brésil La variante Covid laisse les victimes souffrir pendant DES JOURS DE PLUS, poussant les hôpitaux au bord de l’effondrement

Une nouvelle souche de coronavirus VIRULENTE déchirant le Brésil a causé un nouveau pic de décès et mis à genoux les hôpitaux débordés.

Dans un sombre avertissement pour le Royaume-Uni – où les autorités recherchent un voyageur mystère infecté – les patients porteurs de la mutation P1 d’Amazonie souffrent pendant des jours de plus et ont une charge virale DIX FOIS plus élevée qu’avec d’autres variantes.

Les experts ont averti que la nouvelle souche dangereuse de Covid pourrait être trois fois plus infectieuse que les autres types et que les vaccins pourraient ne pas être aussi efficaces.

La mutation P1 a été détectée pour la première fois dans la ville de la jungle de Manaus, où elle s’est propagée comme une traînée de poudre alors que des cimetières remplis de centaines de nouvelles tombes.

Elle est devenue la souche dominante ailleurs au Brésil, entraînant une augmentation alarmante des décès et des infections.

Dimanche, les décès dans tout le pays ont battu un nouveau record pour la deuxième journée consécutive.

Le Brésil a maintenant un taux de mortalité quotidien moyen mobile de 1 208, en hausse de 11% par rapport à il y a quinze jours.

Et les nouveaux cas enregistrés ont grimpé de 20 pour cent à une moyenne de près de 55 000 par jour.

Dans l’État de Ceará, à 1500 miles à l’est de Manaus, environ 91% des lits de soins intensifs sont pleins alors que les médecins débordés luttent pour faire face à une marée de nouveaux patients, rapporte Actualités Globo.

Le secrétaire d’État à la Santé, le Dr Cabeto, a averti que la nouvelle souche peut doubler la durée pendant laquelle les patients souffrent des symptômes les plus graves.

Il a déclaré à la télévision locale: «Nos analyses qui montrent que ces patients ont le temps d’inflammation, c’est-à-dire que la deuxième phase de la maladie – dans laquelle les gens ont une pneumonie et vont à l’hôpital – est plus longue.

« Auparavant, nous étions dans sept, dix jours, maintenant nous parlons déjà dans 14 jours. »

CHARGE VIRALE

Pendant ce temps, une étude préliminaire au Brésil – qui n’est pas encore publiée – a révélé que les patients atteints de la souche P1 avaient dix fois plus de particules virales dans leur corps.

Le chercheur Felipe Naveca de la Fondation Oswaldo Cruz a déclaré que la « charge virale » plus élevée ne rend pas nécessairement les gens plus malades, mais augmente les chances de transmettre le virus à d’autres personnes.

Cela pourrait expliquer pourquoi il s’est propagé si rapidement dans l’état d’Amazonas avant d’être détecté, a-t-il ajouté.

Le Dr Naveca a déclaré: « Le problème de la circulation du virus pendant une longue période, alors qu’il y avait aussi une baisse de la distance sociale, a favorisé l’émergence de P1. »

Le mois dernier, le secrétaire brésilien à la Santé, Eduardo Pazuello, a averti que la souche mutante serait trois fois plus contagieuse que les autres variantes.

Il a également essayé de minimiser les craintes en insistant sur le fait que le vaccin Oxford AstraZeneca et un vaccin chinois fonctionnent sur la souche P1, sans offrir aucune preuve.

Les experts internationaux disent que l’on ne sait pas encore dans quelle mesure les vaccins existants agiront contre lui.

Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a averti que la souche P1 pourrait « percer » l’immunité précédemment acquise.

Il a déclaré: «C’est un peu plus inquiétant que la variante britannique, la variante Kent, dont nous avons l’habitude de parler.

« Cela couvre le double coup dur, pensons-nous, d’être plus transmissible et un peu meilleur pour éviter les anticorps neutralisants. »

Le professeur Graham Medley, qui siège au groupe Sage qui conseille le gouvernement britannique, a déclaré que la variante Amazon de pourrait forcer la Grande-Bretagne à retarder la levée du verrouillage et même à « faire marche arrière ».

L’expert, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré à la BBC: «C’est une variante préoccupante, mais nous allons être confrontés à ces problèmes dans les six prochains mois alors que nous nous dirigeons vers des mesures d’assouplissement.

« Il va y avoir des défis en cours de route et il y a toujours un risque que nous ayons à reculer, et c’est ce que personne ne veut faire est de s’ouvrir, puis de refermer. »

Son avertissement intervient après que six patients au Royaume-Uni aient été testés positifs pour la nouvelle souche brésilienne inquiétante.

Cinq sont isolés, mais une recherche à l’échelle nationale a été lancée pour un patient mystérieux de Covid qui n’a pas complété les détails de traçage.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré qu’un effort massif est en cours pour localiser la personne disparue qui doit être retrouvée « dès que possible » afin que des mesures puissent être prises pour écraser toute épidémie.

M. Zahawi a déclaré à Sky News: « En termes de profil, cette variante P1 est beaucoup plus proche de la variante sud-africaine que nous traitons maintenant depuis plusieurs semaines par des tests de surtension, le séquençage du génome et l’isolement.

« C’est une variante préoccupante. C’est très similaire en termes de mutations à la variante sud-africaine, donc c’est inquiétant.

«Il y a un cas où l’individu n’a pas rempli les détails de sa carte de test afin que nous puissions les contacter. Ils ont probablement reçu un kit maison ou un kit de test de leur autorité locale.

«Ils peuvent être asymptomatiques ou avoir des symptômes et s’isoler, mais nous devons les trouver le plus tôt possible.

« Ce que nous demandons aujourd’hui, c’est si quelqu’un a passé un test le 12 ou le 13 février pour contacter le NHS 119 afin que nous nous assurions d’identifier cette personne. »

Les tests de surtension ont commencé dans cinq autres codes postaux ce matin alors que les autorités tentent frénétiquement d’arrêter la propagation de la nouvelle souche.

Deux cas de la variante brésilienne ont été localisés dans le sud du Gloucestershire. Ils provenaient d’une personne arrivée de Sao Paolo avant l’entrée en vigueur de la quarantaine dans les hôtels.

Sara Blackmore, directrice de la santé publique au South Gloucestershire Council, a déclaré: « Comportez-vous comme si vous portiez le virus, restez et ne quittez la maison que si vous le devez. »

Le gouvernement écossais a déclaré que trois résidents avaient été testés positifs pour la souche P1 après leur retour du Brésil via Paris et Londres.

Les autorités contactent les autres passagers sur leur vol de Londres à Aberdeen début février.

Quelle est la variante brésilienne P1? LA variante BRÉSILIENNE (P.1) porte trois mutations clés qui affectent la protéine de pointe. La protéine de pointe est la partie du virus, SARS-Cov-2, qui se fixe aux cellules humaines et permet au virus d’infecter le corps. En conséquence, c’est la partie du virus que les vaccins Covid sont conçus pour cibler. C’est pourquoi les scientifiques pensent que si les jabs devraient encore fonctionner, ils pourraient être moins efficaces contre les souches brésiliennes et sud-africaines. Les experts ont détecté pour la première fois la variante P.1 à Manaus, au nord du Brésil, en décembre. On ne sait pas encore si la mutation cause un Covid-19 plus grave, mais les preuves suggèrent qu’il pourrait être plus transmissible. Les scientifiques de Porton Down mènent plus d’analyses pour confirmer les preuves indiquant que la souche ne provoque pas de taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins ou les traitements. Il a été détecté au Brésil et chez des voyageurs du Brésil au Japon, et contient une constellation unique de mutations définissant la lignée. Comme la variante sud-africaine, la variante brésilienne porte une mutation dans la protéine de pointe appelée E484K, qui n’est pas présente dans la souche britannique originale, ou dans la souche Kent largement en circulation. La mutation E484K est présente dans les souches sud-africaines et Bristol. On pense que la mutation E484K aide le virus à contourner la protection immunitaire fournie par une infection antérieure ou une vaccination par des anticorps. Les scientifiques analysant la variante brésilienne disent que les mutations qu’elle partage avec la variante sud-africaine semblent être associées à une augmentation rapide des cas dans des endroits où les taux d’attaque antérieurs seraient très élevés. Ils disent qu’il est donc essentiel de rechercher rapidement s’il y a une augmentation du taux de réinfection chez les individus précédemment exposés.

La secrétaire écossaise à la Santé, Jeane Freeman, a déclaré: «L’identification de cette nouvelle variante est préoccupante, mais nous prenons toutes les précautions possibles.

« Cette nouvelle variante démontre à quel point Covid est sérieux et renforce la nécessité de minimiser la propagation du virus. »

L’Organisation mondiale de la santé a été informée des six nouveaux cas.

Il existe plusieurs nouvelles variantes de Covid qui se sont répandues au Royaume-Uni depuis la fin de 2020.

Boris Johnson a contraint l’Angleterre à son troisième verrouillage national en janvier après que la souche Kent ait provoqué une augmentation des infections plus élevée que la première vague du printemps dernier.

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS, a déclaré que les vaccins contre les coronavirus pouvaient être rapidement adaptés pour lutter contre de nouvelles souches.

Il a déclaré à BBC News: « Les nouveaux vaccins utilisés pour Covid peuvent être adaptés très rapidement, il est donc probable que si nous devons changer le vaccin, cela peut être fait en mois, plutôt qu’en années, ce qui était le cas avec le plus vaccins traditionnels. «