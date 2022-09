Brésil. La déforestation s’accélère au Brésil avec la fin du premier mandat de Bolsonaro, selon des experts

São Paulo

Les activités illégales en Amazonie prennent de l’ampleur alors que les derniers mois de l’administration du président brésilien Jair Bolsonaro se terminent, ont déclaré des experts à CNN.

Selon des spécialistes et des personnes sur le terrain, les bûcherons, les éleveurs, les mineurs et d’autres personnes à la recherche de profit détruisent la région protégée plus rapidement que jamais, motivés par la crainte que la candidature de Bolsonaro à la réélection échoue – et que le prochain président puisse sévir plus durement contre telle activité.

Des mineurs illégaux déclarant ouvertement leur soutien à la démission d’un ministre de l’environnement après des enquêtes le liant à la contrebande illégale de grumes, l’administration Bolsonaro est considérée comme un allié des contrevenants à la loi environnementale en Amazonie.

« Le gouvernement semble laisser les gens s’emparer des terres publiques. Les arbres sont abattus et brûlés afin de créer des pâturages. Ils continuent simplement. Personne ne fait rien à ce sujet », explique Marcelo Horta, un sociologue qui travaille avec les peuples autochtones de Labrea, une ville de l’État d’Amazonas.

Luciana Gatti, chercheuse de premier plan à l’Institut brésilien de recherche spatiale (INPE), une agence gouvernementale qui suit les incendies en Amazonie, émet l’hypothèse que le calendrier politique du pays pourrait en être la cause.

« Si vous êtes un criminel environnemental et que vous voyez qu’il y a de grandes chances que celui qui vous donne le feu vert parte, que penseriez-vous ? Permettez-moi d’en tirer le meilleur parti, car cela pourrait être la dernière année d’anarchie », a déclaré Gatti.

Depuis sa campagne électorale de 2018, Bolsonaro a plaidé contre ce qu’il considère comme une législation et des protections environnementales excessives qui sont censées entraver des activités telles que l’agriculture et l’exploitation minière, y compris dans les territoires autochtones protégés.

Bien que Bolsonaro ait adopté des lois pour protéger l’environnement, son administration a vu le ministère brésilien de l’Environnement et l’agence de protection de l’environnement Ibama soumis à des coupes budgétaires et de personnel. La pratique d’Ibama consistant à détruire l’équipement confisqué utilisé dans l’exploitation minière illégale et l’abattage d’arbres a également été publiquement condamnée par le président.

Le président est également un fervent partisan d’un ensemble de cinq projets de loi soumis au Congrès et connus par les militants sous le nom de “paquet de destruction”. Ces lois comprennent des propositions visant à donner des titres de propriété aux accapareurs de terres, à autoriser l’exploitation minière sur les terres autochtones et à assouplir les licences environnementales. Bien qu’elles n’aient pas été approuvées, la défense continue de ces questions par Bolsonaro est considérée par les ONG et les politiciens de l’opposition comme une incitation pour ceux qui sont sur le terrain.

En conséquence, la plus grande forêt tropicale du monde enregistre record après record de déforestation. Entre 2019 – lorsque Bolsonaro a pris ses fonctions – et 2021, le Brésil a perdu plus de 33 800 kilomètres carrés de forêt tropicale en Amazonie selon l’INPE. C’est une superficie plus grande que la Belgique, avec une moyenne de 11 000 kilomètres carrés perdus par an.

Depuis le début de l’année, plus de 7 555 kilomètres carrés ont été déboisés.

Bolsonaro affrontera l’ancien président de gauche Luis Inácio Lula da Silva lors des élections d’octobre. Lula, comme il est largement connu, a récemment déclaré à CNN Brasil que dans son gouvernement “il n’y aura pas de déforestation en Amazonie”.

Sous la présidence de Lula (2002-2010), la déforestation a diminué de 65 % au Brésil, selon l’INPE.

Dans la ville de Labrea, il est de plus en plus courant de voir des chapeaux de cow-boy et de la musique country brésilienne (sertanejo), symboles de la culture agroalimentaire du pays, explique Horta.

“C’est toute une culture qui prend le dessus”, a déclaré Horta à CNN. “Cette année, nous voyons plus de gens exprimer leur soutien au président Bolsonaro, soutenir l’ouverture de routes et l’extraction de bois.”

Labrea est située à Amacro, une zone définie par le gouvernement brésilien en 2021 comme une « zone spéciale de développement durable ». Mais sur le terrain, la forêt amazonienne est repoussée par l’agriculture, l’élevage et les activités d’exploitation forestière, dont beaucoup sont illégales, affirment des experts et des fonctionnaires fédéraux qui se sont entretenus avec CNN.

Selon MapBiomas, une initiative de surveillance indépendante, la région Amacro représentait 12 % de la déforestation du pays en 2021.

Labrea, qui compte moins de 50 000 habitants dans une zone plus grande que la Virginie-Occidentale, a été en feu ces dernières semaines – littéralement. Au cours des 12 premiers jours de septembre, les satellites de l’INPE ont enregistré 1 570 incendies dans la municipalité – le deuxième plus grand nombre au Brésil pour la période.

Le chiffre représente un bond de 3 040 % par rapport aux 12 premiers jours d’août, où seuls 50 points de feu avaient été détectés.

Cela fait partie d’une tendance plus large observée récemment en Amazonie. Entre août 2021 et juillet 2022, une superficie de 8 590 km2 – plus grande que l’État du Delaware – a été déboisée en Amazonie, selon les données de l’Inpe.

Les données de l’INPE montrent également qu’en août, le biome amazonien a enregistré son pire nombre d’incendies pour le mois depuis 2010 : 33 116 points chauds enregistrés, soit une augmentation de près de 30 % par rapport au même mois en 2021. Cette année seulement, plus de 96 000 points chauds ont été enregistrés.

Les incendies sont une des étapes de la chaîne illégale d’occupation et d’exploitation de la région amazonienne.

“Ce que nous voyons normalement dans ces zones, c’est l’utilisation du feu avant ou, surtout, après que les arbres ont été abattus, donc la déforestation est terminée”, explique Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’ONG Observatorio do Clima, à CNN.

« Une masse de forêt repose sur le sol, elle sèche, puis on y met le feu. Parfois, deux ou trois feux sont nécessaires dans la même zone pour qu’elle soit correctement nettoyée ».

Bolsonaro minimise rapidement l’importance des phénomènes d’incendie. Lors d’une interview avec Globo TV le 22 août, il a suggéré que les incendies avaient été causés par des événements naturels ou par des communautés traditionnelles.

“Quand on parle de l’Amazonie, pourquoi ne parle-t-on pas aussi de la France, qui brûle ?”, a-t-il dit, en référence aux incendies qui ont ravagé la France cet été.

« Au Brésil, ce n’est pas différent, ça arrive. Une grande partie est criminelle, certaines ne le sont pas. C’est l’homme du bord de la rivière qui met le feu à sa petite propriété », a déclaré Bolsonaro.

Fernando Oliveira, directeur des opérations au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, supervise Guardiões do Bioma (Gardiens du Biome), un groupe de travail gouvernemental dans lequel les forces de sécurité, les agences environnementales et les équipes locales de pompiers coopèrent pour lutter contre la déforestation et les incendies en Amazonie, Biomes du Cerrado et du Pantanal, entre autres fonctions.

“Notre objectif est la lutte contre les crimes environnementaux dans une zone qui couvre environ 60% du territoire national”, a déclaré Oliveira à CNN.

Pour surveiller la déforestation, l’opération Guardiões n’a créé que six bases réparties sur ce vaste territoire amazonien. Dans l’Etat d’Amazonas, aussi grand que la Mongolie, l’opération repose sur une base unique.

Oliveira rejette l’utilisation du feu par les éleveurs de bétail pour défricher les terres ou toute autre activité humaine comme causes des points chauds de la forêt tropicale.

“La plupart des incendies se produisent de manière naturelle, vous avez des températures élevées, une faible humidité, un feuillage sec, de sorte que tout déclencheur tel qu’un mégot de cigarette peut allumer le feu”, dit-il.

Mais la plupart des experts ne sont pas d’accord.

« Des décennies d’études montrent que l’Amazonie ne s’enflamme pas naturellement. Dans 99 % des cas, les incendies sont provoqués, il y a quelqu’un qui a allumé l’allumette », explique Astrini.

“Les incendies causés par des événements naturels en Amazonie, une forêt tropicale, sont un événement très rare qui peut se produire tous les 500 ans. Pratiquement tous les incendies que nous avons en Amazonie sont anthropiques (créés par l’homme), et ils sont généralement associés à la déforestation et au défrichement des zones de pâturage », a déclaré Tasso Azevedo, coordinateur du projet d’analyse cartographique MapBiomas, à CNN en août.

La destruction de l’Amazonie constitue une menace directe pour le climat mondial.

“Lorsque nous déboisons, nous transformons[l’Amazonie[enunaccélérateurduchangementclimatiquecarellecommenceàlibérerplusdecarbonedansl’atmosphèreréduisantlespluiesetaugmentantlestempératuresauBrésiletdanslemonde”adéclaréGattichercheuràl’INPEàCNN.

“C’est une calamité”, a-t-elle ajouté.

Gatti et Astrini pensent tous deux que la pression extérieure est essentielle pour décourager la marche de la déforestation.

« Le commerce international est un moteur de la déforestation. Si d’autres pays cessaient d’acheter les fruits de cette activité, la destruction s’arrêterait », déclare Gatti, qui ajoute qu’il devrait y avoir un mouvement mondial pour arrêter d’acheter du bois au Brésil.

Cela a commencé à arriver. L’Union européenne a avancé un plan visant à exiger que les produits vendus dans le bloc ne proviennent pas de terres déboisées ou dégradées. La nouvelle législation établit que les entreprises vendant dans l’UE doivent vérifier que des produits tels que le bétail, le cacao, le café, l’huile de palme, le soja et le bois ne proviennent pas de ces régions.

Mais sur le terrain, un changement culturel s’est déjà installé. Daniel Cangussu, un membre du personnel de l’Agence indigène du Brésil qui vit à Labrea, a déclaré à CNN que sur le terrain, il n’y a aucun signe de changement dans “l’accaparement intense des terres et la déforestation” dont il a été témoin sous la présidence de Bolsonaro.

« C’est notoire (dans la région), les gens en parlent ouvertement. C’est devenu quelque chose de normal.”