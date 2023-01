Brésil et 6 janvier – The New York Times

Mais de telles enquêtes pourraient entraîner de nouvelles réactions négatives si les partisans de Bolsonaro en venaient à considérer que le gouvernement conspirait contre eux. Un juge de la Cour suprême a suspendu Ibaneis Rocha, le gouverneur du District fédéral (où se trouve la capitale Brasilia), tandis que les enquêtes sur les failles de sécurité se poursuivent. Cet acte – la suspension d’un dirigeant démocratiquement élu par un fonctionnaire non élu – a immédiatement suscité davantage de questions sur le fonctionnement de la démocratie brésilienne.

L’incertitude porte sur l’une des plus grandes différences entre l’attaque du 6 janvier et les émeutes du week-end : la démocratie brésilienne, âgée de 38 ans, est beaucoup plus jeune et moins établie que celle de l’Amérique. Il a traité de graves scandales de corruption, dont un qui a temporairement conduit Lula, qui a également été président auparavant, en prison. Avec une base aussi fragile, le Brésil est potentiellement plus vulnérable aux forces antidémocratiques.

En savoir plus sur le Brésil

Qu’est-ce qui a motivé les attentats au Brésil ? Une illusion de masse enracinée dans des années de théories du complot sur des élections truquées, écrit Jack Nicas du Times.

Les chefs des pouvoirs constitutionnels brésiliens ont qualifié les émeutes de « terrorisme » et se sont réunis au palais présidentiel.

Tout comme le 6 janvier, nous ne savons pas si les émeutes au Brésil représentent la fin d’un mouvement politique ou le début, écrit Vanessa Barbara dans Times Opinion.

LES DERNIÈRES NOUVELLES

Politique

International