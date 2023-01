Brésil et 6 janvier aux États-Unis : attaques parallèles, mais pas identiques

Des manifestants enragés ont fait irruption dans des bâtiments gouvernementaux qui sont le symbole même de la démocratie de leur pays. Poussés par des théories du complot sur la défaite de leur candidat lors des dernières élections, ils ont brisé des fenêtres, passé au crible les bureaux des législateurs et saccagé les plus hauts bureaux du pays dans un saccage qui a duré des heures avant que l’ordre ne puisse être rétabli.

L’attaque de dimanche par des partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro dans la capitale brésilienne a établi des parallèles immédiats avec l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par les partisans de l’ancien président Donald Trump deux ans et deux jours plus tôt.

Les deux anciens présidents populistes partageaient une alliance politique étroite avec un groupe de partisans qui se chevauchaient – ​​dont certains ont aidé à répandre les mensonges de Trump sur la perte de sa réélection en raison de la fraude électorale et ont ensuite répété les affirmations similaires de Bolsonaro après sa propre défaite à la réélection l’automne dernier. Bolsonaro a été parmi les derniers dirigeants mondiaux à reconnaître la victoire de Joe Biden en 2020.

“L’exemple américain d’élections niant et créant des faits alternatifs, radicalisant l’application de la loi et dénigrant ouvertement les institutions démocratiques était un modèle que je ne pense pas que Bolsonaro et al auraient trouvé seuls”, a déclaré Scott Hamilton, un ancien diplomate américain au Brésil.

Pourtant, les experts mettent en garde contre la confusion des deux attaques.

Il y avait des “similitudes indéniables” avec le 6 janvier, a déclaré Graham Brookie, directeur principal du Digital Forensics Research Lab de l’Atlantic Council, qui suit la désinformation dans le monde entier.

« L’imagerie. Beaucoup d’appels à l’action sur les réseaux sociaux sont très, très similaires », a-t-il déclaré. « Mais il y a une énorme mise en garde. La démocratie au Brésil est très différente de la démocratie ici aux États-Unis. La culture, le contexte, même les institutions sont vraiment différents, et ça compte vraiment.

De nombreuses connexions sont à l’air libre. Le fils législateur de Bolsonaro, Eduardo, a signé en 2019 pour travailler avec le mouvement populiste international du conseiller Trump Steve Bannon. Bannon est devenu l’un des partisans les plus bruyants des mensonges électoraux de Trump en 2020 et a amplifié les affirmations de Bolsonaro concernant les machines à voter truquées.

Trump était l’un des rares alliés étrangers de Bolsonaro, et Bolsonaro a souvent exalté le leadership de son homologue américain, publiant même des photos de lui-même en train de regarder les discours de Trump. Lui et son fils ont rendu visite à Trump à Mar-a-Lago et ont tous deux assisté à des dîners chez Bannon.

Après les émeutes de dimanche à Brasilia, Bannon a qualifié les manifestants de “combattants brésiliens de la liberté” dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

La Conférence d’action politique conservatrice, un rassemblement clé d’activistes de droite qui a été un foyer d’enthousiasme pro-Trump, s’est réunie à Sao Paulo en septembre. L’un des participants, l’ancien porte-parole de Trump, Jason Miller, a ensuite été détenu par les autorités brésiliennes avant de quitter le pays.

“Nous ne prônons pas la violence, mais pensons que les manifestations pacifiques sont appropriées et que la situation au Brésil doit faire l’objet d’une enquête approfondie”, a déclaré Matt Schlapp, l’organisateur principal de CPAC, dans un communiqué à l’Associated Press en réaction aux émeutes du week-end.

Les manifestants ont pris d’assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel du Brésil, certains appelant l’armée à renverser le président Luiz Inácio Lula da Silva. D’autres ont brandi des banderoles suggérant qu’ils croyaient que les machines à voter étaient programmées pour voler l’élection à Bolsonaro, rappelant les pancartes brandies le 6 janvier faisant la promotion de théories du complot similaires aux États-Unis.

Les images de manifestants brésiliens se battant avec la police gardant le complexe, pénétrant par effraction dans les bureaux du gouvernement et fouillant les bureaux des législateurs de l’opposition ont ajouté aux flashbacks sur l’attaque contre le Capitole américain.

Les attaques ont fait suite à des mois de Bolsonaro exploitant les craintes concernant l’intégrité des élections sans offrir de preuves, comme Trump en 2020.

En novembre, Bolsonaro a imputé sa perte à un bogue logiciel et a appelé à l’annulation de la plupart des votes électroniques. Des experts indépendants ont rejeté sa demande et la tentative de Bolsonaro d’annuler les votes a échoué.

Les médias sociaux continuaient de diffuser des informations erronées sur les élections après leur fin, et les messages exhortant les Brésiliens à converger vers leur capitale dimanche pour contester les résultats des élections sont devenus viraux sur TikTok, Facebook, Telegram et d’autres plateformes. Un message a accumulé plus de 800 000 vues depuis vendredi, selon une analyse d’Aos Fatos, une organisation brésilienne de vérification des faits.

Wendy Via, présidente du Global Project Against Hate and Extremism, a déclaré que les émeutes de dimanche sont un autre exemple de la façon dont la désinformation et la rhétorique en ligne peuvent inciter à la violence si elles sont déployées par un leader avec un public suffisamment large.

“Nous avons vu cela venir”, a déclaré Via. « Cela n’arrive pas qu’au Brésil ou aux États-Unis. C’est un problème mondial. Doit-on comparer ce qui s’est passé au Brésil au 6 janvier ? Je dis 100 %, parce que c’est le même livre de jeu. »

Mais il existe des différences importantes entre les deux attaques et les forces des deux pays qui les ont propulsées.

“Cela ne faisait pas partie d’un mouvement orchestré pour annuler les résultats des élections”, a déclaré Christopher Garman, directeur général des Amériques pour le groupe Eurasia, un groupe de conseil sur les risques politiques. “C’est un peu un animal différent” que le 6 janvier, a-t-il dit.

Le 6 janvier 2021, Trump était toujours président et il a exhorté ses partisans lors de son rassemblement sur l’ellipse à marcher vers le Capitole et à empêcher la ratification par le Congrès de la victoire de Joe Biden. À Brasilia, la manifestation a eu lieu un dimanche, alors que peu de personnes se trouvaient dans les bureaux du gouvernement et que Bolsonaro avait déjà renoncé au pouvoir.

Bolsonaro avait même quitté le pays – vers l’État d’adoption de Trump, la Floride, où il semble avoir séjourné dans la région d’Orlando. Lundi, il s’est rendu à l’hôpital, se plaignant de douleurs abdominales.

Garman a déclaré que la main de Bolsonaro avait peut-être été contrôlée par la Cour suprême du Brésil, qui a sévèrement sanctionné la désinformation sur l’élection au point de censurer les comptes de médias sociaux et les reportages qu’elle a trouvés trompeurs. Bolsonaro savait que s’il poussait trop fort, le tribunal pourrait décider qu’il ne pourrait plus se présenter à des fonctions publiques.

“S’il avait suivi la voie de Trump, ses droits politiques auraient déjà été suspendus”, a déclaré Garman.

La situation au Brésil est également plus tendue qu’aux États-Unis. La corruption systémique est une plus grande préoccupation dans ce pays, tout comme la stabilité de ce qui est encore une démocratie assez jeune après des décennies de régime autoritaire qui a duré jusqu’aux années 1980. L’homme qui a battu Bolsonaro, Lula, est un ancien président qui a été emprisonné pour corruption lors de la première élection de Bolsonaro en 2018, pour voir sa condamnation annulée par la Cour suprême du Brésil.

La colère anti-establishment peut sembler familière à ceux qui suivent la politique américaine – un environnement politique hyper polarisé et un centre affaibli, ainsi qu’une méfiance croissante envers les institutions et celles de l’autre côté.

“Ce n’est pas sain pour une démocratie d’avoir ces niveaux de méfiance”, a déclaré Garman.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press David Biller à Rio de Janeiro et Joshua Goodman à Miami ont contribué à ce rapport.

Nicholas Riccardi et David Klepper, Associated Press