« Brésil, dis-moi ce que ça fait »: l’Argentine se moque de ses rivaux après avoir remporté la Copa America alors que Messi célèbre avec un message jurant (VIDEO)

Mettant fin à une sécheresse de trophées de 28 ans et à la carrière de Messi pour sa première grande argenterie internationale, La Albiceleste a dominé ses voisins 1-0 à Rio alors que la star de Barcelone en larmes était assaillie par ses coéquipiers à temps plein.

Comme prévu, le pandémonium s’est ensuivi une fois que les hommes de Lionel Scaloni ont levé le trophée et sont retournés aux vestiaires, alors que les vainqueurs ont bu des verres et chanté des refrains populaires en terrasse.

L’équipe nationale argentine chante l’emblématique « Brasil, decime que se siente » dans les vestiaires après avoir remporté la Copa America. Ceci à partir de l’Instagram de Di Maria. pic.twitter.com/8WG7LQlcEs – Roy Nemer (@RoyNemer) 11 juillet 2021

« Brésil, dis-moi ce que ça fait d’être dirigé dans ta propre maison ? » ont-ils menacé, répétant un chant qui a rempli les villes du plus grand pays d’Amérique du Sud lors de la Coupe du monde 2014, alors que la Selecao s’inclinait 7-1 contre l’Allemagne en demi-finale et que l’Argentine se qualifiait pour la finale face à Die Mannschaft.

Là, ils ont perdu dans ce même stade grâce à un effort de Mario Gotze en prolongation, mais les démons ont été exorcisés quand Angel Di Maria a marqué un excellent lob à la 22e minute qui s’est avéré être le seul but du match lors de la finale de la Copa America de samedi.

Enfin avec le poids de son dos après quatre défaites finales (trois en Copa America et une en Coupe du monde), Messi s’est rendu sur Instagram pour célébrer l’exploit avec un message profane.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

Pour sous-titrer une photo de lui avec le trophée, il a écrit : « Quelle belle folie !!! C’est incroyable, merci mon Dieu !!!

« NOUS SOMMES CHAMPIONS, LA COQUILLE DE VOTRE MÈRE [vagina]! Allez, putain ! »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

Ailleurs, il était plus classe, en téléchargeant un selfie de lui-même et de l’entraîneur Scaloni.

« . il a écrit.

« Plus que mérité ! Tu es un crack.

Le message a été commenté par le gardien d’Aston Villa et héros de la fusillade en demi-finale contre la Colombie Emi Martinez, qui a écrit : « Mon capitaine, » avec un emoji flamme et ajouté « Tu l’as fait tout à toi ».

Javier Mascherano, qui est maintenant à la retraite après avoir échoué avec Messi à toutes ces autres occasions, a contribué à une série d’emojis louant la main ouverte.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Leo Messi (@leomessi)

Malheureusement, il n’était pas là pour marquer cette conquête, mais Messi voulait toujours honorer ceux qui l’ont accompagné à travers les chagrins avant que des jeunes tels que Lautaro Martinez et Rodrigo de Paul n’injectent la vie dans un navire battu et en train de couler.

« La vieille garde » il a écrit, en publiant une photo de lui, le vainqueur du match Di Maria, l’ancien défenseur de City Nicolas Otamendi et le nouveau coéquipier du Barça Sergio Aguero.

En parlant de la capitale catalane, le triomphe a été célébré sur des rivages plus éloignés que Buenos Aires et la ville natale de Messi, Rosario.

À l’Arc de Triomf de Barcelone, des fusées éclairantes ont été déclenchées vers cinq heures du matin.

Et au Bangladesh, où les fans de football soutiennent généralement le Brésil ou l’Argentine, ils sont descendus dans la rue pour marquer l’événement.

Malgré un verrouillage strict pour les personnes de Covid dans chaque quartier, ville, Mohalla de #Bangladesh Il y a des célébrations en cours #Argentine Gagnant #CopaAmerica2021 Final. Des vidéos de rallye de célébration venant de partout. Triste son Covid sinon Dhaka aurait été électrique pic.twitter.com/Qn8QTqiZCQ — ছেলে 🇧🇩 (@iSoumikSaheb) 11 juillet 2021

Naturellement, le ton était beaucoup moins cordial au Brésil parmi les supporters des quintuples vainqueurs de la Coupe du monde.

Sur la photo en train de pleurer et inconsolable après le coup de sifflet à plein temps, en tant que Messi jubilatoire FaceTimed sa famille, la star du PSG a été applaudie à l’extérieur du pays pour avoir été un bon sport en félicitant plus tard le sextuple vainqueur du Ballon d’Or.

Mais il a été accusé de larmes de crocodile par ses compatriotes, lorsqu’il a ensuite été vu en train de se rapprocher de son ancien partenaire de première ligne MSN dans les coulisses du Camp Nou.

Neymar avec Lionel Messi après avoir remporté le #CopaAmerica avec l’Argentine 🤝 Rien que du respect entre deux des plus grands pour jouer notre beau jeu ❤️ pic.twitter.com/DvE4JYDJZe – Objectif (@goal) 11 juillet 2021

« Si Neymar pleure, je suis content » a commenté un.

« Il pleure comme s’il devait payer ses impôts » dit un autre, de la « évadés fiscal ».

Donc, cela vient de se passer dans le #CopaAmericaFINAL Le flux vidéo montre l’Argentine et Messi en fête, tandis que le flux audio montre Neymar en train de pleurer. #Brésil#Argentinepic.twitter.com/Zf2sqW2P84 – Morse intelligent 🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇩🇪 (@NapTimeLord) 11 juillet 2021

Les Brésiliens se sont également disputés entre eux car certains d’entre eux soutenaient l’Argentine, qu’ils soient fans de Messi, ennemis de Neymar, opposants au président Jair Bolsonaro – ou un mélange des trois.

« Il y a des Brésiliens qui sont HEUREUX avec les pleurs de Neymar et les célébrations de Messi. a fait remarquer un présentateur de télévision sur Twitter.

« Désolé, mais c’est mal de s’enraciner pour une équipe qui aurait dû refuser de jouer la Copa America dans notre pays, sachant la catastrophe que nous traversons ici. Et nous savons que cela n’est arrivé ici qu’à cause de la politique », est venu une réponse à cela, en clin d’œil à la façon dont Bolsonaro a fait pression pour que le tournoi soit organisé sur leurs terres malgré la pandémie de Covid faisant déjà plus de 530 000 morts.

| Le bus de l’équipe arrive en Argentine ! pic.twitter.com/pb1i2fC39e – La Senyera (@LaSenyera) 11 juillet 2021

« Cette coupe n’était pas que du football », a commencé une autre réponse.

« C’était une manifestation du mécontentement du Brésilien à l’égard de la façon dont le Brésil est conduit (si vous pouvez appeler cela aller directement à l’abîme, conduite).

« Et ceux qui n’ont pas compris cela sont plus perdus que les sourds au bingo. »