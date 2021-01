Fortaleza, la ville brésilienne de 2,6 millions d’habitants où Furtado partage un appartement de trois chambres avec sa mère et son frère, a signalé moins de 30 cas par jour. Les gens étaient de nouveau dans la rue. Les magasins et les écoles étaient ouverts. Ses amis et sa famille l’ont exhortée à se joindre à eux.

Mais Furtado, une femme de 32 ans sans problème de santé grave, n’était pas sortie depuis le 18 mars pour ne pas faire de courses. Ne pas réapprovisionner ses articles de toilette. Pas même pour une promenade. Elle ne se sentait pas en sécurité maintenant. Était-ce sûr?

«Je n’en ai aucune idée», dit-elle.

«Ces chiffres sont sous-déclarés», a-t-elle déclaré. « Les gens tombent toujours malades. »

«Je ne suis pas encore prête à sortir», dit-elle. « Il est toujours là. «

L’histoire du Brésil pendant la pandémie de coronavirus, dans laquelle plus de personnes sont mortes ici que dans n’importe quel pays à l’exception des États-Unis, est en grande partie une question de déni ou de démission. Le président Jair Bolsonaro est passé de la minimisation de la maladie à l’admission que, oui, beaucoup de gens meurent, mais « nous sommes tous en train de mourir », et les Brésiliens doivent cesser d’être des « sissies » à ce sujet. Beaucoup ici, qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas rester, ont choisi de continuer leur vie – même si les systèmes hospitaliers ont échoué et que les décès ont augmenté.

Mais ce n’est pas l’histoire de tous les Brésiliens.

Dans un pays de grande inégalité, où les services de livraison sont extrêmement bon marché, les personnes qui se sentent à l’aise peuvent commander presque n’importe quel service ou produit: épicerie, médicaments, vin. Le coiffeur fait des visites à domicile. La manucure aussi. Des amis envoient des plats cuisinés à la maison par mototaxi. Souhaitez-vous un test de coronavirus? Le laboratoire enverra un technicien.

La culture brésilienne de tout fournir a permis à une minorité de personnes de parvenir à un isolement extraordinaire. En août – six mois après la pandémie – des enquêtes ont montré que 8% des Brésiliens n’avaient toujours pas quitté leur domicile. En octobre, au milieu de la pause entre la première et la deuxième vague de coronavirus, 1% des personnes ne sont toujours pas parties. Avec l’augmentation du nombre de cas et de décès, les gens se replient dans un isolement complet ou sont reconnaissants de ne jamais l’avoir quitté.

« Ce ne sont pas seulement les classes les plus riches », a déclaré Gessuir Pigatto, économiste à l’Université d’État de São Paulo qui étudie l’économie de la livraison. «Ce sont toutes des classes. Nous avons la possibilité de toujours rester à la maison. «

Furtado, qui suit des cours en ligne dans une université locale, prévoit de profiter pleinement de cette opportunité jusqu’à ce que le coronavirus soit vaincu. La seule chose qui la sortira de l’isolement, dit-elle, c’est un vaccin. Elle a donc détourné les yeux des chiffres du coronavirus Fortaleza et n’a pas vu l’intérêt.

Elle posa son téléphone et se rendormit avec un mal de tête.

Une vague de livreurs

Au cours des neuf derniers mois, Edgar Silva a rendu visite à de nombreuses personnes, comme Furtado. À califourchon sur sa moto Yamaha, vêtu d’un masque bleu, il fouille dans São Paulo, livrant des livraisons aux Brésiliens qui se sont enfermés. Il reconnaît les personnes qui n’ont pas quitté la maison depuis le début de la pandémie. Il y a de la peur sur leurs visages: « Ils vous regardent comme si vous étiez radioactif. »

La livraison est terminée. La porte est fermée. Et il est de retour dans la rue, travaillant 12 heures par jour pour une application de livraison brésilienne, gagnant moins de 1 $ l’arrêt.

Ayant grandi dans le quartier pauvre de Vila Missionaria à São Paulo, Silva ne se souvient pas d’un moment de sa vie où il ne se sentait pas pauvre. Mais rien n’avait jamais éclairci son état comme le coronavirus. Les responsables de tout le pays ont poussé les gens à l’isolement. Les mots anglais «home office» sont entrés dans le lexique portugais. Mais alors que des dizaines de millions de personnes restaient à l’intérieur et travaillaient à distance via l’ordinateur, Silva était plus que jamais à l’extérieur, roulant dans des rues vides, effrayée mais aussi fière.

Il est sorti pour que les autres puissent rester. «Une mesure de prévention», a-t-il décrit son travail.

Au Brésil, un pays avec une histoire d’esclavage et de colonisation, où les pauvres travaillent souvent comme domestiques, le large éventail de services de livraison est devenu un moyen de comprendre les inégalités du pays. Ces dernières années, alors qu’une récession économique a cédé la place à une reprise imperceptible, beaucoup ont trouvé des emplois mal rémunérés en raison de la pléthore de services de livraison basés sur les applications en plein essor en Amérique latine.

De 2016 à 2020, le nombre de courriers au Brésil a augmenté de 40% pour atteindre près de 730 000, selon les données du gouvernement. Le rythme s’est accéléré depuis l’arrivée du coronavirus. Les pertes d’emplois ont forcé de nombreuses personnes sur la route – et pour certains dans la bouche du virus – à gagner environ 550 dollars par mois.

«En dehors des centres commerciaux, où deux ou trois livreurs attendaient pour récupérer leur livraison, il y en a maintenant jusqu’à 15», a déclaré Silva. « Presque tous sont nouveaux. »

Parfois, quand Silva se déplace en ville, il pense aux gens qu’il sert. Il comprend et partage leurs peurs. Il vit avec sa mère, qui est plus âgée, et son beau-père, qui souffre de diabète, et sa femme, qui est en surpoids. Ils dépendent tous de ses mérites en tant que courrier.

Mais il ne pourrait pas vivre avec lui-même s’il les rendait malades. Une partie de lui souhaite pouvoir rester à la maison, comme les gens qui ont plus d’argent, et assurer la sécurité de sa famille. Mais une autre partie n’est pas du tout jaloux des gens qu’il sert.

«Pouvez-vous imaginer rester seul dans votre maison tout le temps?

‘Entrez dans un monde qui n’était plus le mien’

Il y a des jours où Filippe Vasconcellos, 32 ans, se sent prisonnier de son privilège. Il comprend à quel point il va. Il parle couramment l’anglais, travaille de chez lui, traduit des articles scientifiques et choisit des conférences téléphoniques comme interprète pour des entreprises internationales. Son appartement – 1700 pieds carrés dans un quartier haut de gamme de São Paulo – est plus que suffisant pour accueillir lui et son partenaire de longue date. Il a un tapis roulant pour pouvoir faire tous les exercices dont il a besoin.

Mais le confort, a-t-il dit, a créé un paradoxe. Quitter la maison n’est jamais une obligation. C’est une indulgence, une alouette – un choix. Et une question: s’il n’est pas obligé, pourquoi le ferait-il? Même si les chances étaient faibles et les dangers d’une promenade minimes, pourquoi risquerait-il de s’infecter lui-même, son partenaire, les portiers?

Ce n’est pas comme s’il avait prévu ça. Mais se poser cette question tous les jours – qui a inévitablement conduit à la même réponse – est de savoir comment lui et son partenaire se sont retrouvés dans un isolement complet depuis le début de la pandémie.

«C’est juste arrivé», dit-il. « C’est fou. C’est réel. C’est une situation ‘Hotel California’. »

Ana Lucia Baptista de Oliveira, 72 ans, du quartier Ipanema de Rio de Janeiro, s’est également enregistrée, incapable de partir. Son mari a 88 ans. «Je m’ennuie de choisir mes propres fruits», a déclaré de Oliveira, qui fait livrer toutes ses courses.

Et Lola Aronovich, écrivain et professeur à l’Université fédérale du Ceará. «Cela fait si longtemps», dit-elle. « C’est terrible. »

Vasconcellos a quitté son domicile une fois. C’était le mois dernier. Il ne voyait aucun moyen de contourner cela. Il y avait un appartement qu’il voulait louer – pour échapper au bruit des travaux autour de lui – et l’agent immobilier avait été clair: il devait la rencontrer là-bas. Il a mis un masque, a pris une profonde inspiration et est parti.

Ce fut une affaire rapide. L’accord a échoué. Mais sur le chemin du retour, Vasconcellos a vu une épicerie. Il n’était pas venu depuis huit mois. Il se précipita, attrapa quelques objets et sortit. D’une certaine manière, l’activité était incroyablement normale – plus normale qu’il ne s’y attendait.

Mais cela l’inquiétait aussi.

« Il est entré dans un monde qui n’était plus le mien », a-t-il déclaré.

Il rentra chez lui et ferma la porte. Il n’est pas parti depuis.

Un flou de mois

«J’en ai marre», a déclaré le frère de Furtado, Pedro Amaral, 25 ans.

« Si vous n’avez pas peur, vous n’avez pas d’imagination », a déclaré sa mère, Liana Amaral, 55 ans.

«Cela varie», a déclaré Barbie Furtado. «Parfois, je me dis:« Est-ce que je deviens fou? «Les chiffres ne sont pas trop élevés. D’autres fois, j’ai dit: «Je fais ce qu’il faut. Je fais définitivement la bonne chose. ‘ »

Pendant des mois, au fur et à mesure que les saisons changeaient et que les premières ambitions de cuisine du trio se fanaient pour jeter quoi que ce soit dans la friteuse à air, ils ont répété les mêmes conversations à plusieurs reprises.

Pedro, un athlète dont le sport est le jujitsu brésilien, aimerait revenir à son régime d’entraînement. Mais il veut aussi respecter les souhaits de sa mère et de sa sœur. Ils ont essayé de se rencontrer à mi-chemin de quelques trajets en voiture – fenêtres fermées, portes verrouillées – mais cela semble rarement suffisant.

Liana, sociologue, ne cesse de réfléchir aux possibilités. Elle peut le voir: sortir, tomber malade, attendre les résultats du test, s’inquiéter de devenir plus malade, puis une hospitalisation solitaire.

Barbie est frustrée – frustrée par ce qu’elle considère comme l’insouciance des membres de la famille, frustrée par les fêtards dans les bars, frustrée quand quelqu’un lui demande à nouveau pourquoi elle est si engagée dans l’isolement.

Elle veut leur dire que sa grand-mère est à l’hôpital avec le coronavirus, et pourquoi personne ne semble être aussi préoccupé par cette pandémie qu’elle l’est? Elle ne peut rien faire pour aider sa grand-mère. Mais elle peut essayer de protéger sa mère et son frère.

«Mais à la place, je dis simplement que je ne vais pas les voir en 2022.»