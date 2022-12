Brésil 4 – 1 Rép Corée

Le Brésil s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde alors qu’une performance exubérante en première mi-temps l’a aidé à remporter une victoire 4-1 contre la Corée du Sud lundi soir.

L’équipe de Tite a été stimulée par le retour de Neymar – qui s’est blessé à la cheville lors de la première victoire contre la Serbie – et le joueur de 30 ans a annoncé son retour avec un penalty qui l’a déplacé un but derrière le record international de Pelé de 77 (13), qui a doublé l’avance du Brésil après la belle ouverture de Vinicius Junior (7).

Image:

Richarlison a marqué son troisième but du tournoi dans la victoire





Richarlison a ensuite marqué son troisième but du tournoi après une préparation parmi les plus exquises (29) et c’était 4-0 avant la pause lorsque Lucas Paqueta de West Ham a guidé un tir pour entrer dans l’acte (36).

Mais avec le travail déjà bien fait par la pause, l’élan a ralenti après cela. Du coup, la Corée du Sud n’a pas baissé la tête et a eu un bref moment pour se réjouir lorsque Seung-Ho Paik a réduit l’écart d’une frappe fracassante (76e).

Sans surprise, cela n’a pas suffi à inspirer un retour du côté de Paulo Bento, qui sort après avoir atteint les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2010.

Le Brésil, quant à lui, se qualifie pour les huit derniers du tournoi, où un affrontement avec la Croatie les attend vendredi après-midi.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur-chef du Brésil, Tite, est revenu à une formation plus familière après la défaite surprise 1-0 contre le Cameroun vendredi, Eder Militao étant le seul survivant de ce match. La nouvelle principale était celle du retour de Neymar suite à une blessure à la cheville subie plus tôt dans le tournoi.

Pendant ce temps, Min-Jae Kim et Hee-Chan Hwang ont débuté dans le onze sud-coréen de Paulo Bento, remplaçant Kyung-Won Kwon et Kang-In Lee.

La route potentielle du Brésil vers la finale de la Coupe du monde…

Quarts de finale – vendredi 9 décembre

Croatie contre Brésil – Coup d’envoi 15h

Demi-finales – mardi 13 décembre

Pays-Bas ou Argentine contre Croatie ou Brésil – Coup d’envoi 19h

Que signifie le résultat ?

Le Brésil se qualifie désormais pour les quarts de finale de la Coupe du monde, où il affrontera la Croatie pour une place en demi-finale du tournoi vendredi.

Le coup d’envoi au Education City Stadium aura lieu à 15h.