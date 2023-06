Brésil 2-4 Sénégal (20 juin 2023) Analyse du match

Les joueurs sénégalais célèbrent après avoir marqué un but contre le Brésil lors d’un match amical.

Sadio Mane a marqué deux fois pour aider le Sénégal à riposter et à surprendre le Brésil 4-2 lors d’un match amical à Lisbonne mardi, la troisième défaite des quintuples champions du monde lors de leurs quatre derniers matches.

C’était la première fois que le Brésil perdait par deux buts depuis qu’il avait été battu 2-0 par le Chili en 2015, alors qu’il n’en avait pas encaissé quatre ou plus dans un match depuis qu’il avait été humilié 7-1 par l’Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde 2014.

Lucas Paqueta a donné l’avantage au Brésil au début de la première mi-temps et ils pensaient avoir gagné un penalty lorsque Vinicius Junior a été victime d’une faute à l’intérieur de la surface, mais la décision de l’arbitre a été annulée à la suite d’un examen VAR pour un hors-jeu dans la préparation.

Le Sénégal a profité de sa première occasion lorsque la défense brésilienne n’a pas réussi à dégager un centre dans la surface et que Habib Diallo a envoyé le ballon dans le filet d’une puissante volée à la 22e minute.

Le but a donné confiance au Sénégal et ils ont marqué deux fois en trois minutes après la pause, le défenseur Marquinhos déviant par inadvertance une tête d’Ismaiia Sarr dans son propre but avant que Mane ne boucle une frappe brillante juste à l’intérieur de la surface dans la lucarne la plus éloignée.

Marquinhos a réparé son erreur précédente en marquant le deuxième du Brésil sur un ballon perdu à l’intérieur de la surface, mais le Sénégal a gardé son sang-froid et a prolongé son avance lorsque Mane a marqué depuis le point de penalty après que Nicolas Jackson a été victime d’une faute à l’intérieur de la surface par le gardien brésilien Ederson.

Ce fut un autre coup dur pour le Brésil, qui a le manager des moins de 20 ans Ramon Menezes en tant qu’entraîneur intérimaire.

La FA brésilienne (CBF) poursuit toujours l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti pour être son nouvel entraîneur. Le poste est vacant depuis la démission de Tite suite à son départ en quart de finale de la Coupe du monde en décembre.