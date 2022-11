Brésil 2 – 0 Serbie

Les buts de Richarlison en deuxième mi-temps ont valu au Brésil, favori de la Coupe du monde, une victoire méritée 2-0 contre la Serbie lors de son match d’ouverture du Groupe G à Lusail.

L’équipe européenne a étouffé l’équipe classée n ° 1 pendant plus d’une heure, mais l’arrivée à bout portant de l’attaquant de Tottenham après que le tir de Vinicius Junior a été poussé sur son chemin par le gardien Vanja Milinkovic-Savic a finalement apporté au Brésil son avance durement disputée.

Richarlison a ensuite illuminé le stade Lusail au Qatar avec une superbe frappe dans le virage qui a dépassé le gardien serbe pour doubler l’avantage. Sa brillante performance a plus que justifié sa sélection en tant qu’attaquant brésilien devant Gabriel Jesus d’Arsenal.

Image:

Richarlison marque un deuxième but acrobatique pour le Brésil contre la Serbie





Raphinha avait auparavant perdu des occasions de percer de part et d’autre de la mi-temps, tirant docilement à chaque fois, tandis que l’effort dévié d’Alex Sandro à distance frappait le pied du poteau alors que l’équipe de Tite poussait pour briser une équipe résolue de Serbie.

Le Brésil a été solide sur le plan défensif en prolongeant sa série d’invincibilité en ouverture de la Coupe du monde à 20 matchs. Bien qu’il y aura des tests plus importants alors que les quintuples champions cherchent à mettre fin à leurs 20 ans d’attente pour remporter ce tournoi, cela s’est avéré être un bon début.

Comment le Brésil a brisé la Serbie

Pendant une heure, la Serbie a fait la dure. À la fin, il était difficile de se rappeler que, si dominant était le Brésil, si effréné était-il en écrasant ses adversaires. Dès que la Serbie a dû partir à la recherche d’un but, les lacunes étaient là pour qu’elle les exploite.

Vinicius avait l’air si dangereux, créant toutes sortes de problèmes. Neymar a eu ses moments, bien que sa blessure apparente en fin de match soit une légère inquiétude. Telle est la profondeur du talent offensif dans cette équipe, cependant, l’optimisme sera l’émotion dominante après cela.

Jesus, Antony, Rodrygo et Gabriel Martinelli sont tous venus alors que le Brésil commençait vraiment à s’amuser. Étant donné qu’ils semblaient robustes à l’autre bout du terrain avec Casemiro protégeant la défense, cela a montré pourquoi beaucoup les considèrent comme l’équipe à battre au Qatar.

Joueur du match – Richarlison

Richarlison n’a pas caché sa passion pour représenter son pays, devenant souvent émotif à ce sujet, et c’était sûrement la nuit dont il avait rêvé pendant une grande partie de sa vie. Il était là, en tête pour le Brésil et en tête aussi.

Il y a du talent autour de lui dans cette équipe, des joueurs qui vont créer des opportunités. Il avait Vinicius à sa gauche et Raphinha à sa droite, avec Neymar conjurant à l’appui. Le travail de Richarlison était de rester central et de saisir les occasions quand elles se présentaient – c’est exactement ce qu’il a fait.

Le premier était le genre de finition du braconnier que Tite attend de lui, se faufilant devant le défenseur. Mais le second était tellement plus, une frappe vicieuse. Cela fait allusion à sa confiance. Dans cette ambiance, et avec ce soutien, Richarlison pourrait avoir des jours encore meilleurs devant lui.

Statistiques de Brilliant Brazil – Opta

Le Brésil est invaincu lors de son match d’ouverture de chacune des 20 dernières éditions de la Coupe du monde, remportant 17 victoires et trois nuls.

Le Brésilien Neymar a été victime de neuf fautes lors de ce match, soit au moins quatre fautes de plus que tout autre joueur de la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent.

La Serbie est l’une des quatre équipes à ne pas avoir cadré jusqu’à présent lors de la Coupe du monde 2022.

Richarlison a marqué neuf buts lors de ses sept dernières apparitions pour le Brésil dans toutes les compétitions, devenant le huitième Brésilien à marquer un doublé lors de ses débuts en Coupe du monde et le premier depuis Neymar en 2014.

Depuis ses débuts en équipe nationale en septembre 2018, Richarlison a marqué plus de buts toutes compétitions confondues pour le Brésil que tout autre joueur (19).

Avant d’être remplacé dans les 15 dernières minutes, Vinicius Junior avait été impliqué dans 50% des 16 tirs du Brésil dans ce match avec quatre tirs et quatre occasions créées.

Que s’est-il passé d’autre à la Coupe du monde jeudi?

Dans l’autre match du groupe G, la Suisse a débuté la journée avec une victoire 1-0 sur le Cameroun grâce à un but de Breel Embolo, un joueur né au Cameroun. Après cela, nous avons eu droit à un match nul et vierge entre l’Uruguay et la Corée du Sud dans le groupe H.

La victoire 3-2 du Portugal sur le Ghana était plutôt plus divertissante avec le penalty de Cristiano Ronaldo en seconde période prouvant le premier des cinq buts après la pause. Le désormais ancien joueur de Manchester United est devenu le premier homme à marquer en cinq Coupes du monde.