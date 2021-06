Brésil 2 – 0 Equateur

Le Brésil a battu l’Équateur 2-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde pour maintenir son record parfait et rester en tête du groupe de qualification sud-américain pour Qatar 2022.

L’attaquant d’Everton Richarlison a réussi la percée 20 minutes après le début de la seconde période lorsque le gardien Alexander Dominguez n’a pas pu arrêter son tir au poteau proche.

Neymar a ensuite marqué un penalty dans le temps additionnel après la chute de Gabriel Jesus et l’arbitre a pointé l’endroit après avoir consulté l’arbitre assistant vidéo (VAR).

L’attaquant du Paris St Germain a vu sa première tentative sauvée mais a été autorisé à reprendre le coup après que l’arbitre ait repéré un mouvement avant que le ballon ne soit frappé.

Le Brésil a été la meilleure équipe pendant la majeure partie du match, mais a eu du mal à vaincre une équipe équatorienne courageuse qui avait remporté trois de ses quatre précédents éliminatoires.

L’attaquant d’Everton Richarlison licencie le Brésil en tête



Gabriel Barbosa de Flamengo, qui effectuait son premier départ international en cinq ans, a vu un but refusé pour hors-jeu trois minutes avant la mi-temps et quelques instants plus tard, Dominguez a récupéré un tir bas de Neymar autour du poteau.

Le résultat signifie que le Brésil est en tête du groupe de 10 équipes d’Amérique du Sud, avec 15 points en cinq matchs, quatre devant l’Argentine, deuxième. L’Équateur est troisième avec neuf.

Les quatre meilleures équipes de la section se qualifient automatiquement pour Qatar 2022 et la cinquième équipe se qualifie pour un barrage intercontinental.

Le prochain match du Brésil sera contre le Paraguay à Asuncion le 8 juin, tandis que l’Équateur sera à domicile contre le Pérou le même jour.