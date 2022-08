Breonna Taylor Raid met l’accent sur les officiers qui mentent pour des mandats de perquisition

“Cela arrive beaucoup plus souvent que les gens ne le pensent”, a déclaré Joseph C. Patituce, avocat de la défense et ancien procureur de l’Ohio. “Nous parlons d’un document qui permet à la police d’entrer dans les maisons des personnes, souvent des minorités, à toute heure de la nuit et du jour.”

Mme Taylor est loin d’être la première personne à mourir dans une opération d’application de la loi autorisée sur ce que les procureurs ont qualifié d’inexactitudes de la police.

À Houston, les procureurs ont accusé un policier d’avoir prétendu à tort qu’un informateur avait acheté de l’héroïne dans une maison afin d’obtenir un mandat de perquisition en 2019 ; des policiers ont tué deux personnes qui y vivaient lors d’une fusillade alors qu’ils tentaient d’exécuter le mandat, et ce n’est qu’après cela que le chef de la police de l’époque, Art Acevedo, a déclaré qu’il y avait “des contrevérités ou des mensonges matériels” dans un affidavit pour le mandat qui a conduit à la razzia. L’officier a plaidé non coupable et l’affaire est toujours pendante.

À Atlanta, des policiers ont fait irruption dans une maison et ont abattu une femme de 92 ans, Kathryn Johnston, en 2006 après qu’un officier ait menti dans un affidavit de mandat de perquisition au sujet d’un informateur achetant de la drogue chez elle.