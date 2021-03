Breonna Taylor a été tuée il y a un an. Breonna Taylor est toujours partout.

Les jeunes femmes noires la voient dans le miroir. Les femmes noires plus âgées la voient dans leurs filles.

Il y a près d’un an, George Floyd a crié pour sa mère alors qu’il prenait son dernier souffle sous le genou d’un policier. George Floyd est toujours partout. Les mères noires le voient dans leurs fils. Les enfants noirs le voient dans leurs pères.

L’année dernière, les meurtres par la police de Taylor et Floyd ont conduit à un calcul racial. Cette année, ces traumatismes continuent de se propager dans les communautés noires.

« Quand je vois des gens qui me ressemblent, en particulier des femmes qui me ressemblent et qui sont assassinées quotidiennement, je dois me demander, que dois-je faire pour prendre soin de moi? » a demandé Anika Nailah, une auteure qui anime des ateliers sur la justice sociale. « Il y a tellement de gens qui ont été tués au fil des ans. … Vous ne pouvez plus suivre. Chacun d’eux est un être humain. Chacun d’eux a une famille. Vous ne savez jamais, quand vous parlez à quelqu’un qui fait maintenant partie de votre cercle, pour qui ils pleurent. »

Le 13 mars marque un an depuis que Taylor a été tuée par des policiers dans sa maison de Louisville, Kentucky, et cette semaine, la sélection du jury a commencé dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé du meurtre de Floyd. Bien que des décès de Noirs très médiatisés tels que ceux de Taylor et de Floyd puissent donner l’impression que le racisme semble épisodique, des décennies de données montrent que le racisme est structurel, interpersonnel et omniprésent, exigeant un lourd tribut physique et émotionnel.

Le racisme est associé à une foule de conséquences psychologiques, y compris la dépression, l’anxiété et d’autres troubles mentaux graves, parfois débilitants, y compris le trouble de stress post-traumatique et les troubles liés à l’usage de substances, affirment les experts en santé mentale.

« Les Noirs … ne sont pas défectueux. Ce système l’est », a déclaré Resmaa Menakem, psychothérapeute spécialisée dans les traumatismes et auteur du livre, « My Grandmother’s Hands: Racialized Trauma and the Pathway to Mending our Hearts and Bodies. » « C’est basé sur le corps blanc étant la norme [and] ce qui est tissé là-dedans, c’est que nous sommes des imposteurs et que nous sommes frauduleux et que nous devrions avoir à lutter contre la honte racialisée parce que nous ne sommes pas considérés comme des humains. «

‘Les effets traumatisants … se transmettent’

Menakem a déclaré que non seulement les Noirs doivent faire face aux traumatismes actuels, mais qu’ils portent également les effets des traumatismes intergénérationnels, qui affectent les individus et les groupes sociaux de multiples façons.

« Les effets traumatisants … sont transmis parce que les personnes qui sont violées, assassinées et vendues doivent s’organiser autour de ce traumatisme … toutes ces choses dans le système nerveux sont transmises sans contexte », a-t-il déclaré. « Cela résiste au corps. C’est une taxe noire. »

Arline Geronimus, professeur de comportement sanitaire et d’éducation à la santé à l’Université du Michigan, utilise le terme «altération» pour décrire la façon dont les facteurs de stress chroniques – qui peuvent inclure les microagressions interpersonnelles et le racisme institutionnalisé – érodent les corps. Chez l’homme, des facteurs de stress potentiellement mortels activent une réponse au stress physiologique. Le problème, c’est que les personnes victimes de discrimination ont cette réponse de façon chronique.

La discrimination raciale accélère le vieillissement au niveau cellulaire, selon une étude de 2014 dans l’American Journal of Preventive Medicine.

« Nous ne rendons jamais compte des effets de ce système sauvage sur notre corps », a déclaré Menakem. «Quand je me réveille et que je me prépare à mettre mes chaussures et à sortir de cette maison, ou mon fils se prépare à se réveiller ou ma fille se prépare à se réveiller et ils mettent leurs chaussures et sortent de la maison et dans la voiture, mon estomac tourne jusqu’à ce qu’ils reviennent. «

Le pouvoir des microagressions

Nailah a déclaré que parfois la partie la plus difficile d’être noire est de se sentir comme si vous deviez prouver aux personnes qui ne vivent pas dans votre corps que ce que vous vivez est la réalité.

« Vous mettez vos tripes au milieu du parquet pour que les gens puissent choisir et décider de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas, et ils sont les moins qualifiés pour le faire », a-t-elle déclaré. « Si vous avez ce moment où c’est la 13e microagression raciale que vous avez vécue ce jour-là et que vous ne pouvez plus le retenir … alors vous êtes la femme noire en colère. »

Les Blancs, a-t-elle dit, doivent comprendre l’expérience d’être noirs parce que les Blancs sont les mieux placés pour changer les politiques qui perpétuent la violence raciale. Mais Nailah a déclaré qu’elle se retrouvait souvent à calculer combien de vérité les blancs peuvent accepter.

«Leur angle mort, ça a du punch», dit-elle. « Si tu ne peux pas me voir et si tu ne peux pas me sentir, alors tu deviens dangereux pour moi. Tu deviens dangereux pour les gens que j’aime, les gens dont je tiens à cœur. … Parfois tu es tellement en colère que tu veux juste secouer quelqu’un. «

Faire face à la mort de Taylor et Floyd

Menakem a dit que pour que les communautés de couleur guérissent, elles doivent marquer la mort de Taylor et Floyd. C’est le moment, a-t-il dit, où les gens commenceront à ressentir le «souvenir de Breonna Taylor ou de George Floyd dans nos corps».

Cela peut ressembler à de la difficulté à dormir et à manger, a-t-il dit, ou à lutter contre la dépression et l’anxiété.

« Nous devons créer des moyens collectifs de gérer l’horreur communautaire. Ce qui est arrivé à Breonna Taylor était communautaire. Cela lui est arrivé individuellement, mais l’impact, l’impact traumatique était communautaire », a-t-il dit.

Nailah a déclaré que la responsabilité ne pouvait pas rester sur les Noirs pour faire face à ces traumatismes. Les systèmes doivent changer. Les alliés blancs déclarés doivent faire plus.

«Il ne suffit pas d’avoir ces conversations déchaînées dans leur tête. À quoi cela ressemble-t-il pour nous de savoir que vous êtes avec nous? À quoi ça ressemble dans un quartier? À quoi ça ressemble dans une institution? ça ressemble à une école? » elle a dit. « Bien que [we’re talking about] systèmes, ce sont des êtres humains dans les systèmes. Les systèmes ne changent pas, les gens changent le système. «

Pour les Noirs américains, l’attente est atroce. La mort et le chagrin accablent. Nailah a déclaré que son «cercle de soeurs» a été crucial pour sa propre survie. Chaque jour, elle essaie de réfléchir à la beauté du corps qu’elle habite, patiné comme il est. Elle insiste pour que ce ne soit pas surmonté.

«Le racisme et la suprématie blanche règnent toujours en dehors de la fenêtre où je suis», a-t-elle déclaré, «mais à ce moment-là, je choisis de me célébrer en tant qu’être humain, en tant que femme de couleur, en tant que personne autorisée ressentir de la joie pour une fois, au lieu de ce désespoir. «