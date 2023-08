Brentford vs Tottenham en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de Premier League

Brentford vs Tottenham diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 13 août, 14 h 00 BST

Brentford vs Tottenham diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Brentford vs Tottenham? Nous avons ce qu’il vous faut. Brentford vs Tottenham est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Brentford accueille Tottenham dans l’ouest de Londres pour le premier test de chaque équipe de la saison de Premier League 2023/24, et les deux équipes ont quelque chose à prouver dans la nouvelle campagne.

La dernière fois, Brentford a été extrêmement impressionnant sous Thomas Frank, mais avec Ivan Toney absent jusqu’en janvier, il reste un point d’interrogation sur qui marquera les buts des Bees et dans quel état ils pourraient être à son retour.

De l’autre côté, les Spurs doivent dissiper leurs démons du dernier mandat sous le nouveau manager Ange Postecoglou. Faire venir James Maddison, Manor Solomon, Micky van de Ven et le gardien Guglielmo Vicario aidera certainement, tandis que le manque de football européen offre également à l’Australien plus de temps pour travailler avec ses joueurs.

Le coup d’envoi est à 14h BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Brentford est bien sûr privé d’Ivan Toney pour ce choc, l’international anglais suspendu jusqu’en janvier. Bryan Mbuemo, Frank Onyeka et Christian Norgaard ont tous subi des coups lors de leur dernier match de pré-saison contre Lille, et sont incertains.

Tottenham, quant à lui, a une longue liste d’absences, avec Ryan Sessegnon, Bryan Gil, Rodrigo Bentancur, Fraser Forster et Tanguy Ndombele tous portés disparus pour la visite dans l’ouest de Londres. Ces trois derniers devraient tous être en forme et disponibles dans les semaines à venir, tandis que Sessegnon et Gil devront peut-être attendre encore un peu.

Formulaire

Brentford était en pleine forme la saison dernière, terminant neuvième de la Premier League avec 59 points. Ivan Toney est une perte, cependant, et leurs résultats de pré-saison laissent peu à désirer – ils n’ont remporté aucun de leurs cinq matchs.

Ange Postecoglou a acheté une bouffée d’air frais avec les Spurs, mais les spéculations en cours sur l’avenir de Harry Kane n’ont certainement pas aidé. Pourtant, cela ne peut pas être bien pire que la huitième place de la saison dernière, peu importe ce qui se passe avec Kane.

Arbitre

Robert Jones sera l’arbitre de Brentford contre Tottenham. Ses assistants seront Ian Hussin et Wade Smith, avec Jarred Gillett le quatrième officiel. Tony Harrington est le VAR, avec Dan Robathan l’assistant VAR.

Stade

Brentford vs Tottenham se jouera au Gtech Community Stadium d’une capacité de 17 250 places à Brentford, Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Brentford contre Tottenham est à 14h00 BST sur dimanche 13 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 9 h HE / 6 h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.