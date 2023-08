Brentford vs Crystal Palace Diffusion en direct, aperçu du match, actualités de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Brentford vs Crystal Palace Diffusion en direct et aperçu du match, samedi 26 août, 15h BST

Brentford vs Crystal Palace Diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct de Brentford contre Crystal Palace ? Nous avons ce qu’il vous faut. Brentford vs Crystal Palace n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Brentford a continué sur sa même forme de vol que la saison dernière, marquant cinq buts lors de ses deux premiers matchs et récoltant quatre points dans le processus.

Commençant par un match nul 2-2 contre Tottenham lors de la première journée, Brentford a fait le court voyage à Craven Cottage pour affronter Fulham, qu’ils ont confortablement éliminé 3-0.

Crystal Palace constitue cependant un adversaire menaçant. Les Eagles ont battu Sheffield United lors de leur premier match de la saison avant de subir une courte défaite 1-0 à domicile contre Arsenal lundi soir, et l’équipe de Roy Hodgson sera confiante de réussir quelque chose dans l’ouest de Londres cette fois-ci.

Le coup d’envoi est à 15 heures BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Actualités de l’équipe

Ben Mee de Brentford est aux prises avec un problème mineur mais devrait revenir dans l’équipe pour ce match. Ivan Toney est suspendu jusqu’en janvier 2024.

Crystal Palace, quant à lui, sera privé de Michael Olise, Will Hughes et de la nouvelle recrue Matheus France, les trois joueurs étant blessés.

Formulaire

Brentford : DW

Palais de Crystal : WL

Arbitre

Peter Bankes sera l’arbitre de Brentford contre Crystal Palace. Ses assistants seront James Mainwaring et Nick Greenhalgh, avec Matt Donohue comme quatrième arbitre. Andy Madley est le VAR, avec Dan Robathan l’assistant VAR.

Stade

Brentford vs Crystal Palace se jouera au Gtech Community Stadium de Brentford, à l’ouest de Londres, qui a une capacité de 17 250 places.

Coup d’envoi et chaîne

Brentford contre Crystal Palace le coup d’envoi est à 15h00 BST sur samedi 26 août au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationale.

Guide VPN

Si vous êtes à l’étranger pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous vous trouvez grâce à votre adresse IP (bouh !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner ce problème, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et Internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sécurisées – et c’est le résultat.

Il existe de nombreuses options à un bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : Futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports aériens et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone auront également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group est le détenteur des droits de la Premier League, avec le Paon Premium plateforme de streaming diffusant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a les droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optus Sport diffusera chaque match de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers moments forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des Champions.