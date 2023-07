Brentford signe Nathan Collins de Wolverhampton pour les frais de record du club

Nathan Collins est devenu le record de signature de Brentford mardi après avoir effectué un transfert de son rival de Premier League Wolverhampton.

Bien que Brentford n’ait pas révélé le montant des frais pour le défenseur central, ils s’élèveraient à 23 millions de livres (29 millions de dollars).

Collins, un international irlandais, a signé un contrat de six ans avec une option de deux ans supplémentaires.

« C’est un défenseur central très talentueux et encore jeune », a déclaré l’entraîneur de Brentford, Thomas Frank. « Il a beaucoup de très bonnes capacités que nous apprécions beaucoup. C’est un défenseur composé et calme. Sa tête dans les deux cases est une grande chose, à la fois en jeu ouvert et sur coups de pied arrêtés, ce qui est énorme en Premier League.

« J’aime aussi sa capacité avec le ballon. Il peut porter le ballon hors de la défense et a également le sang-froid pour trouver la bonne passe pendant le jeu de préparation. »

Collins, 22 ans, a passé une saison à Wolverhampton et a fait 31 apparitions. Les clubs précédents incluent Burnley et Stoke.

« J’ai parlé avec le manager et quelques membres du personnel de l’arrière-boutique du projet ici. C’est un club en plein essor et je peux voir où ils veulent aller », a-t-il déclaré.

Reportage de l’Associated Press.

