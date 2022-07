Brentford signe le gardien Thomas Strakosha en transfert gratuit

Brentford a signé le gardien albanais Thomas Strakosha pour un transfert gratuit, a annoncé jeudi le club de Premier League. Le joueur de 27 ans, qui a quitté la Lazio italienne en juin après l’expiration de son contrat, a signé un contrat de quatre ans avec le club.

Strakosha a joué 208 matchs pour le club basé à Rome et a remporté la Coupe d’Italie et la Super Coupe d’Italie à deux reprises avec la Lazio.

“Je suis heureux que nous ayons réussi à recruter un gardien de haut niveau. Il a longtemps été numéro un à la Lazio, ce qui est très impressionnant. Il a joué en Serie A et en compétition européenne et apportera cette expérience avec lui », a déclaré le manager Thomas Frank.

Manu Sotelo, entraîneur des gardiens du Brentford FC, a ajouté : « Je suis très heureux que Thomas nous ait rejoints. Avec lui dans notre syndicat de gardiens, nous aurons une belle compétition qui offrira une montée en puissance à tout le monde. Thomas est un gardien expérimenté qui a beaucoup joué en Serie A et pour l’Albanie.

“Il correspond parfaitement au type de gardien que nous voulons ici. Il peut nous donner beaucoup de solutions en jouant depuis l’arrière, il est un excellent stoppeur et il est très bon en position. Lorsque nous lui avons parlé, il a montré son désir de venir travailler dur pour s’améliorer et améliorer nos autres gardiens.

Il affrontera l’international espagnol David Raya, 26 ans, qui est le premier choix de Brentford depuis 2019.

Yehor Yarmoliuk rejoint également

Brentford a également annoncé la signature du milieu de terrain de 18 ans Yehor Yarmoliuk, sous réserve d’une autorisation internationale. Yehor a rejoint le SC Dnipro-1 du côté ukrainien pour un montant non divulgué et il a signé un contrat de trois ans avec une option Club d’une année supplémentaire.

À l’arrivée de Yehor dans l’ouest de Londres, le directeur du football Phil Giles a déclaré : « Yehor est un joueur à très haut potentiel et nous sommes ravis de l’accueillir à Brentford.

“C’est un milieu de terrain très avancé qui peut aussi jouer encore plus haut. C’est quelqu’un qui peut créer, aider et qui est techniquement très bon. Il apportera un élément dynamique à l’équipe, ainsi que beaucoup de puissance.

“Il nous revient d’une période très difficile en Ukraine et nous sommes ici pour le soutenir de toutes les manières, sur et en dehors du terrain. Nous allons l’aider à améliorer son anglais sur une période de temps, mais avant tout nous ferons tout pour qu’il se sente inclus au Club et qu’il s’installe correctement.

