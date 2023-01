Brentford se rapproche de la signature de Kevin Schade après une énorme victoire sur Liverpool | Nouvelles du centre de transfert

Fraîchement sorti de sa victoire mémorable à domicile contre Liverpool, Brentford se rapproche d’une première signature en janvier – le jeune attaquant de Fribourg Kevin Schade.

Après avoir battu un autre club du top six lors du Monday Night Football, Brentford a conclu un accord pour signer Schade sur un prêt initial jusqu’à la fin de la saison.

Il y a également une obligation d’acheter Schade si certains modules complémentaires liés aux performances sont respectés et, le cas échéant, Brentford s’engage à débourser des frais d’environ 20 millions de livres sterling pour le signer.

L’international allemand des moins de 21 ans se rend maintenant à Londres pour subir un examen médical.

Schade est une cible à long terme pour Brentford. Sky Sports Nouvelles ont signalé pour la première fois leur intérêt pour lui en juillet dernier.

Il a marqué une fois en huit matches de Bundesliga jusqu’à présent cette saison, jouant principalement sur l’aile droite, mais il a également été récemment déployé en tant qu’avant-centre.

Les Bees ont parcouru le marché à la recherche d’une couverture potentielle pour Ivan Toney, qui pourrait faire face à une longue interdiction s’il est reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de paris de la FA.

Cependant, Schade est une cible à long terme et une perspective d’avenir qu’ils envisagent depuis un certain temps, ils continueront donc à rechercher une option plus expérimentée qui pourra potentiellement être prêtée si Toney est interdit.

