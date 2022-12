Brentford renouvelle le contrat de Thomas Frank jusqu’en 2027

Brentford a annoncé que le manager Thomas Frank a signé un nouveau contrat qui le maintiendra au club jusqu’en 2027.

Le manager danois avait signé sur les lignes pointillées plus tôt cette année en janvier, acceptant un contrat de trois ans, mais le club a réaffirmé sa position sur Frank avec un nouveau contrat.

Frank a été nommé par l’équipe londonienne en octobre 2018 et a conduit le club à la promotion en Premier League la saison dernière, mettant fin à leur longue attente de 74 ans pour jouer dans les échelons supérieurs du football anglais.

Adjoint au directeur

L’homme de 49 ans a succédé à Dean Smith quittant son rôle de directeur adjoint de l’époque.

Après avoir signé le nouveau contrat, Frank a accordé une interview exclusive à Sky Sports en disant qu’il se sent privilégié de faire partie du petit et qu’ils peuvent progresser beaucoup plus. “Je me sens très privilégié de pouvoir rester ici longtemps.”

Frank a poursuivi: «Bien sûr, dans le football, vous ne savez jamais pour demain; 2027 n’est qu’un chiffre, alors trois jours plus tard, peut-être que je m’en vais ! Non, c’est un privilège car il n’est pas certain qu’on vous propose simplement un nouveau contrat dans le club où vous travaillez.

Le manager estime également que malgré les récents succès, il y a des affaires inachevées, “Je suis si heureux et j’ai dit plus tôt cette année que je ressens toujours, au fond de moi, qu’il y a beaucoup d’affaires inachevées ici à Brentford, même si nous avons a connu un énorme succès, tous ensemble, ces dernières années avec des étapes fantastiques : le nouveau stade, la promotion, l’attaque de la première saison en Premier League et maintenant nous sommes en bonne position dans la ligue jusqu’à présent.

“Je travaille dans un endroit où il y a un alignement incroyable de haut en bas et tout le monde est sur la même longueur d’onde, tout le monde veut attaquer, tout le monde veut être meilleur et cette culture et cet environnement m’inspirent et je suis heureux de faire partie de ce.”

Succès de Brentford

Brentford a terminé 13e la saison dernière et occupe actuellement la dixième place du classement. Malgré les lourdes défaites 5-1 et 4-0 contre Newcastle United et Aston respectivement, l’équipe londonienne a battu Manchester City 2-1 à l’Etihad juste avant la Coupe du monde.

Les Bees relancent leur campagne de Premier League le lendemain de Noël alors qu’ils accueillent Tottenham Hotspur, quatrième du tableau.

Crédit photo : IMAGO / PA Images