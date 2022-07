Brentford renforce sa défense en signant Ben Mee sur un transfert gratuit

Brentford a signé le défenseur central Ben Mee sur un transfert gratuit après son départ de Burnley relégué, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Le diplômé de l’académie de Manchester City, âgé de 32 ans, qui a fait plus de 350 apparitions pour Burnley dans toutes les compétitions et les a dirigés au cours des trois dernières saisons, a signé un contrat de deux ans avec Brentford.

“Il a eu six bonnes années pour Burnley en Premier League. J’aime vraiment son état d’esprit défensif; il sait comment défendre la surface, comment bloquer un tir et il sait comment gagner des duels », a déclaré l’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank. « Il va apporter leadership et communication à l’équipe, ce qui est très attractif. Il a un très bon pied gauche et sera très bon pour nous sur coups de pied arrêtés dans les deux cases. J’ai hâte de l’ajouter à l’équipe », a-t-il ajouté.

Brentford a terminé 13e avec 46 points la saison dernière et commence la nouvelle campagne avec un voyage à Leicester City le 7 août.

