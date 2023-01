Brentford réalise un autre étourdissement à domicile pour vaincre Liverpool

Le stade communautaire de Brentford continue de provoquer des crises pour les visiteurs, Liverpool subissant une défaite lundi. La victoire de Brentford, une autre sur les «six grands» traditionnels, a condamné Liverpool à une cinquième défaite cette saison. C’est trois de plus que ce qu’il a totalisé la saison dernière lorsqu’il a terminé deuxième.

Cependant, malgré le score de 3-1, c’était bien plus que la simple capitulation de Liverpool face à Brentford. Les Bees ont superbement joué. En fait, il y avait un argument selon lequel Brentford aurait pu marquer plus que trois.

Bien que les visiteurs détiennent 73% du ballon, Brentford a réussi sept tirs cadrés. Cela n’inclut pas les deux buts de Yoanne Wissa refusés après les décisions du VAR. Pourtant, l’international congolais a finalement trouvé un but qui comptait à la 42e minute, et Alisson a failli l’en empêcher.

Ce but, le deuxième de Brentford, a ensuite été le vainqueur final.

Liverpool n’est pas le premier à s’effondrer pour vaincre Brentford

Cela place Brentford à 26 points, à seulement deux de ces Reds qu’ils ont vaincus lundi. Certes, Liverpool a un match en main et un différentiel de buts largement supérieur. Pourtant, la victoire a montré des progrès remarquables de Brentford cette saison.

Cette saison, Brentford a battu Manchester United, Manchester City et maintenant Liverpool. Il a également des nuls contre Chelsea et Tottenham Hotspur. Une grande partie du succès de Brentford vient à domicile, avec le club sur quatre victoires, quatre nuls et une seule défaite au Brentford Community Stadium. Cette défaite était également contre Arsenal.

Thomas Frank continue de mettre en place des tactiques cliniques contre des équipes plus talentueuses. Brentford possède en moyenne 44% de possession par match, et cela diminuera après les 27% contre Liverpool. Pourtant, Brentford est au milieu du peloton en tirs cadrés par match et en buts marqués.

Pas de Toney, pas de problème

Plus impressionnant encore, Brentford a battu Liverpool à trois reprises sans l’un des meilleurs buteurs de la ligue. Ivan Toney, hors jeu sur blessure, est troisième de Premier League avec 12 buts marqués sur la campagne.

Pour être juste, Liverpool ne manque pas non plus de blessures. Luis Díaz reste absent, tout comme Diogo Jota et Roberto Firmino. Enfin, Cody Gakpo n’est pas tout à fait prêt à faire ses débuts à Liverpool.

Pourtant, Toney est peut-être le joueur le plus important de Brentford. Toney a un tiers des buts de Brentford en championnat cette saison, dont quatre dans les trois derniers de Brentford entrant dans le match contre Liverpool. Le fait que Brentford puisse battre une équipe comme Liverpool, et relativement confortablement, en dit long sur la direction des Bees sous Thomas Frank.

PHOTO : IMAGO / Focus Images