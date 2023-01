Brentford Rattle Liverpool implacable avec une victoire 3-1

Brentford a réussi son dernier choc en Premier League en battant Liverpool 3-1 à domicile lundi, mettant fin à la séquence de quatre victoires consécutives de l’équipe de Juergen Klopp et ébranlant ses quatre ambitions.

La première défaite de Liverpool en cinq matches de championnat les a laissés à la sixième place du classement avec 28 points après 17 matchs, quatre derrière Manchester United, quatrième, qui peut augmenter l’écart à sept points lorsqu’ils accueilleront Bournemouth mardi.

Le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a envoyé le ballon dans son propre filet à la 19e minute tandis que Yoane Wissa a doublé l’avantage de Brentford avant la mi-temps après que son équipe eut deux buts refusés à la suite des critiques du VAR dans une ouverture frénétique de 45 minutes.

Darwin Nunez a frappé pour Liverpool au début de la seconde période, mais son but a ensuite été exclu pour hors-jeu.

Alex Oxlade-Chamberlain a donné de l’espoir à Liverpool lorsqu’il a dirigé un centre pétillant de Trent Alexander Arnold peu de temps après, mais Bryan Mbeumo a décroché les trois points pour Brentford à la 84e minute.

La victoire s’est ajoutée à une victoire choc 4-0 à domicile contre Manchester United en août et à un triomphe 2-1 contre les champions de Manchester City en novembre, amenant Brentford à la septième place du classement avec 26 points après 18 matchs.

Brentford manquait son meilleur buteur Ivan Toney à cause d’une blessure, mais a fait souffrir ses plus illustres adversaires avec son plan de match intense et a également profité d’un peu de mou en défense de la part des visiteurs.

“Ivan est un joueur clé pour nous et a été fantastique à bien des égards”, a déclaré l’entraîneur de Brentford, Thomas Frank. “Si vous me demandez si je veux jouer contre lui, je répondrai” Oui, bien sûr “. Mais nous avons besoin plus de 11 joueurs et je suis tellement content que Wissa soit entré et ait marqué.”

Liverpool aurait pu prendre les devants à la cinquième minute lorsque Nunez a vu son tir dégagé de la ligne par Ben Mee tandis que Mbeumo a ensuite été refusé à l’autre bout par le gardien de Liverpool Alisson.

Brentford a pris les devants avec l’aide d’une bonne fortune, Konate se connectant avec un corner avec son genou et envoyant le ballon ruisseler dans son propre filet.

Wissa pensait avoir doublé l’avantage de Brentford lorsqu’il a envoyé le ballon dans le filet, mais l’effort a été exclu car l’attaquant avait quitté le terrain.

Il y avait encore plus de frustration pour Brentford quand ils se sont vu refuser un deuxième but après que Mee ait dévié un tir de Wissa dans le filet.

Mais à peine 13 secondes plus tard, Wissa a réussi la troisième fois en faisant passer le ballon devant Alisson et au-delà de la ligne.

ACTION DRASTIQUE

L’entraîneur de Liverpool, Klopp, a pris des mesures drastiques à la mi-temps, retirant Virgil van Dijk, Harvey Elliott et Konstantinos Tsimikas. L’équipe s’est améliorée en seconde période et après qu’Oxlade-Chamberlain ait réduit le déficit, elle a enfermé Brentford dans sa propre moitié à la recherche d’un égaliseur.

Mais Brentford les a frappés en contre-attaque, Christian Norgaard lançant un long ballon en diagonale vers Mbeumo, qui a dominé Konaté avant de s’enfoncer dans le filet.

Klopp a déclaré que ce but aurait dû être exclu pour une faute mais ne s’est pas retenu de critiquer son équipe.

“Nous avons encaissé le premier but à un moment où nous aurions déjà dû mener 2-0, avec des ratés de Darwin et Kostas (Tsimikas) à peu près seuls devant le but”, a déclaré l’entraîneur de Liverpool.

“Mais nous nous en sortons avec un but depuis une position de hors-jeu, puis ils marquent immédiatement et nous ne sommes pas là, donc c’est un énorme point de critique.”

