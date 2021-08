Brentford nomme Preeti Shetty et Deji Davies en tant qu’administrateurs non exécutifs indépendants | Actualités footballistiques

Brentford a nommé deux administrateurs non exécutifs indépendants à son conseil d’administration avant la saison de Premier League.

Sky Sports News a révélé en mars que les nouveaux arrivants de la Premier League, Brentford, prenaient la rare mesure de faire de la publicité pour que quelqu’un rejoigne leur conseil d’administration déjà diversifié, le club étant inondé de candidatures dans les semaines qui ont suivi.

Après un entretien rigoureux et un processus de présélection, et avec peu de choix entre les deux candidats les plus remarquables, Sky Sports News peut révéler que les abeilles ont décidé de nommer à la fois Preeti Shetty et l’ancien footballeur semi-professionnel Deji Davies à leur conseil d’administration.

La directrice de Brentford, Monique Choudhuri, explique comment le club modifie ses pratiques de recrutement dans le but de se diversifier à tous les niveaux.



Le président de Brentford, Cliff Crown, a déclaré : « Nous avons lancé ce processus dans le but d’ajouter une expertise à notre conseil d’administration dans les domaines de la communauté, des supporters et de l’engagement des parties prenantes.

« Au fur et à mesure que nous avancions dans le processus, il est devenu clair qu’il y avait de nombreux candidats exceptionnels intéressés par le rôle. Preeti et Deji ont atteint le tour final et après les entretiens finaux, nous ne pouvions pas choisir entre eux. Étant donné qu’ils apporteront des compétences différentes, nous avons décidé que la meilleure décision pour l’avenir du club était de les nommer tous les deux.

« Je souhaite officiellement la bienvenue à Preeti et Deji au conseil d’administration et les féliciter pour leurs nominations. Ils complètent les compétences de nos administrateurs existants tout en apportant différentes expériences à la table du conseil d’administration.

Clinton Morrison dit que la forme à domicile de Brentford sera cruciale la saison prochaine et a soutenu l'équipe de Thomas Frank pour éviter la relégation



« C’est une période incroyablement excitante pour tous ceux qui sont associés au Brentford FC et ce fut une excellente initiative. En tant que conseil d’administration, nous avons notre rôle à jouer dans les objectifs clés du club, notamment la croissance de notre base de supporters et l’engagement exceptionnel des fans et de la communauté.

« J’ai hâte de travailler avec Preeti, Deji et le reste de mes collègues au cours des prochaines années. »

On pense que Shetty est la seule femme britannique d’Asie du Sud dans une salle de conférence de Premier League, et sa nomination intervient à mi-chemin du Mois du patrimoine sud-asiatique. Elle est PDG de la société d’entreprise sociale basée sur la technologie Upshot et a passé une décennie à travailler dans le football, notamment à la Football Foundation.

Davies est directeur général de la société de services financiers JP Morgan et est un ancien footballeur semi-professionnel, qui compte Boreham Wood et Slough Town parmi ses anciens clubs. Davies est également administrateur de l’association caritative Future First et ambassadeur de l’association caritative Awaken Genius.