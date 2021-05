Brentford met fin à 74 ans d’attente pour sa promotion en Premier League

Brentford a été promu en Premier League pour la première fois en 74 ans samedi alors qu’il battait Swansea 2-0 lors d’une finale des barrages du championnat d’une valeur d’environ 180 millions de livres sterling (255 millions de dollars) aux vainqueurs.

L’équipe de Thomas Frank a terminé son ascension de conte de fées grâce aux buts en première mi-temps d’Ivan Toney et Emiliano Marcondes à Wembley.

Jay Fulton de Swansea a été expulsé au milieu de la seconde mi-temps pour mettre le résultat hors de doute dans ce qui est largement considéré comme le jeu le plus lucratif du football, principalement en raison des revenus de diffusion que les clubs de Premier League reçoivent.

Après des décennies coincées dans l’obscurité des ligues inférieures, le démodé Brentford sera l’un des plus petits clubs à avoir jamais joué dans le plus haut niveau.

Au cours de leur deuxième saison au nouveau stade communautaire de Brentford, les Bees accueilleront Manchester City, Manchester United et Liverpool dans l’ouest de Londres.

Les richesses acquises grâce à la victoire seront transformatrices pour Brentford, qui a finalement effacé les souvenirs douloureux de son passé de play-offs misérable.

Battu par Fulham lors de la finale du championnat la saison dernière, Brentford n’avait pas réussi à obtenir une promotion lors de ses neuf matches de barrage avant cette saison.

Aucune équipe n’avait perdu plus de finales en play-offs que les quatre de Brentford, mais Frank avait insisté sur le fait que les mauvais présages ne compteraient pour rien.

Le patron des Bees a eu raison en devenant le premier entraîneur danois à remporter une promotion en Ligue de football.

« Je ne sais pas si je peux le décrire. Cela a été un si long voyage », a déclaré Frank avant que ses joueurs n’interrompent l’interview pour le jeter dans les airs en signe de célébration.

« Ce groupe de joueurs est incroyable. Tout le monde a joué un rôle majeur », a ajouté Frank, une fois remis sur pied.

« Le sentiment était calme et détendu et prêt à être impitoyable.

« En ce moment, je veux me saouler et m’inquiéter pour la Premier League demain! »

L’ascension de Brentford a captivé l’imagination des neutres après avoir passé 59 saisons sur 60 dans les troisième ou quatrième niveaux avant d’atteindre le championnat en 2014.

Ils ont bien dépassé leur statut traditionnel grâce au propriétaire innovant Matthew Benham.

Benham a introduit une approche influencée par l’analyse supervisée par deux directeurs du football, garantissant que le club tire le meilleur parti de ses ressources, qui sont maigres par rapport aux équipes les plus riches du championnat.

Toney prolifique

À juste titre, c’est le meilleur buteur du championnat, Toney, qui a mis Brentford sur la voie de l’élite pour la première fois depuis 1947.

Toney, signé du troisième niveau Peterborough l’année dernière, a renvoyé Brentford à la troisième place malgré les ventes de fin de saison des attaquants vedettes Ollie Watkins et Said Benrahma à Aston Villa et West Ham respectivement.

Maintenant, le joueur de 25 ans, rejeté par Newcastle dans sa jeunesse, aura la chance de montrer qu’il peut prospérer en Premier League.

Six membres de l’équipe de Brentford ont débuté la finale de la saison dernière et ils ont rapidement pris l’initiative à la 10e minute.

Bryan Mbeumo a effectué une course intelligente derrière la défense de Swansea pour atteindre la superbe passe de Sergi Canos dans la surface de réparation, incitant Freddie Woodman à quitter sa ligne et à percuter l’attaquant de Brentford.

L’arbitre Chris Kavanagh a pointé l’endroit et Toney est intervenu pour marquer le penalty devant Woodman pour son 33e but de la saison.

Brentford n’allait pas s’asseoir sur leur avance et une contre-attaque fulgurante a produit leur deuxième but à la 20e minute.

Sortant de leur propre surface de réparation, les hommes de Frank ont ​​attrapé Swansea hors de position alors que Mbeumo a choisi le chevauchement de Mads Roerslev.

Le centre de Roerslev était parfaitement mesuré pour Marcondes et il a guidé une finition clinique devant Woodman à 12 mètres.

Toney était à quelques centimètres de son deuxième but quelques instants plus tard lorsque sa volée plongeante a touché la barre et a rebondi hors de la ligne.

Swansea, choqué par les obus, n’a pas réussi à réussir un seul tir cadré pendant tout le match.

Et quand Fulton a vu rouge à la 65e minute pour une faute grossière sur Mathias Jensen, ce n’était qu’une question de temps avant que Brentford puisse commencer sa fête de promotion.

