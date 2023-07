Brentford critiqué pour le parrainage de chemises de sociétés de jeux d’argent « négligentes et dingues » après le lancement d’un nouveau kit

Brentford a été critiqué comme « insouciant » et « bonkers » après avoir lancé son nouveau kit avec la société de jeu Hollywoodbets en tant que sponsor de devant de chemise.

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a reçu un diagnostic de dépendance au jeu et s’est vu interdire de jouer au football pendant huit mois plus tôt cette année après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de la FA sur les jeux de hasard.

Hollywoodbets, une société de paris sud-africaine, a signé un accord de deux ans pour parrainer les maillots de Brentford lors de leur promotion en Premier League en 2021. Mardi, l’équipe de l’ouest de Londres a dévoilé son nouveau kit pour les deux prochaines saisons, qui aura à nouveau Hollywoodbets sur le devant.

Cette décision a été critiquée par The Big Step, une organisation caritative britannique qui vise à mettre fin à la publicité et au parrainage des jeux de hasard dans le football.

« On pourrait penser qu’après que leur joueur vedette ait été gravement touché par le jeu, Brentford aurait profité de l’occasion pour s’éloigner du parrainage du jeu », a déclaré la campagne The Big Step dans un communiqué à L’athlétisme. « C’est regrettable et négligent qu’ils ne l’aient pas fait.

« La saison prochaine, Ivan Toney reviendra jouer pour Brentford en tant que panneau d’affichage de la dépendance dont il se remet. Ce n’est pas juste, pas sûr et franchement dingue. Il est temps que le gouvernement intervienne et mette fin à toute publicité sur les jeux d’argent dans le football pour protéger les fans et les joueurs. »

La relation du football avec le jeu a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années. Lors de la Premier League de la saison dernière, huit des 20 équipes avaient des sociétés de jeu comme principal sponsor de maillot. Les médias, y compris L’athlétismeont également des publicités de jeux d’argent sur leur contenu.

Suite à l’annonce de l’interdiction de Toney en mai, l’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, a parlé des parrainages de jeux d’argent dans le football.

ALLER PLUS LOIN L’interdiction de parier d’Ivan Toney fait honte à l’ensemble du football, pas seulement à lui

« Ce n’est pas seulement Ivan », a déclaré Frank. « Il est un exemple dont tous les acteurs du monde du football peuvent tirer des enseignements. Nous devons également revoir la relation entre le football et les jeux d’argent. Je n’ai pas la réponse.

« Pour moi, dans un monde parfait, nous n’avons pas de publicités sur les jeux d’argent. Mais je suppose qu’ils trouveront un moyen d’entrer n’importe où ailleurs pour que ce soit toujours là-bas.

« Si nous avons cela, nous devons examiner quelles sont les bonnes entreprises pour soutenir notre club. L’autre partie est que vous avez besoin d’argent pour gérer le club, comment trouver ce juste équilibre ?

« C’est pourquoi je suis coach et non PDG. Je sais ce que je choisirais au niveau de l’intégrité personnelle. Mais je sais que ce n’est pas si facile de prendre ces décisions.

Lors du lancement du kit de Brentford pour les campagnes 2023-24 et 2024-25, le directeur général du club, Jon Varney, a déclaré: «Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec Umbro pour concevoir ce kit audacieux mais traditionnel. Ce sera le quatrième kit que nous avons renouvelé ces dernières années.

« Le cycle de deux ans garantit non seulement l’abordabilité pour nos fans, mais s’aligne également sur notre engagement à réduire les déchets et à promouvoir un avenir plus vert pour la prochaine génération de fans d’abeilles. »

ALLER PLUS LOIN « Certains joueurs parient sur le football – ils savent que cela enfreint les règles mais le font quand même »

(Photo : Richard Heathcote/Getty Images)