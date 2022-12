Brentford contre Tottenham : Premier League – en direct

Harry Kane et Ivan Perisic font partie des joueurs de la Coupe du monde qui débutent pour les Spurs. Hugo Lloris est sur le banc et Cristian Romero est toujours sur le coup, désolé, c’est toujours la fête.

Eh bien, cela semble un peu bizarre. Huit jours après la plus grande finale de Coupe du monde depuis au moins 68 ans, la Premier League est de retour (bébé). Nous commençons par Brentford contre Tottenham Hotspur, ou 10e contre 4e si vous vous fiez au tableau de la ligue pour un peu de contexte car vous avez complètement oublié ce qui s’est passé avant la Coupe du monde. En fait, ces équipes ont remporté des victoires mémorables : Brentford a gagné 2-1 à Manchester City, et les Spurs sont revenus trois fois par derrière pour battre Leeds 4-3.

Ivan Toney a marqué les deux buts lors de la victoire à l’Etihad, et tous les regards seront tournés vers lui et Harry Kane aujourd’hui. Les deux ont fait la une des journaux pendant la Coupe du monde : Toney pour avoir soi-disant 262 flottements de trop, Kane pour avoir raté un penalty tardif lors de la défaite de l’Angleterre en quart de finale contre la France.

C’est drôle comment les choses fonctionnent. En 2018, Kane a remporté le Golden Boot mais n’a pas particulièrement bien joué. Au Qatar, il était superbe, le meilleur avant-centre du tournoi selon moi, mais tout le monde se souviendra du moment choquant où il a lancé son penalty par-dessus la barre.

Les joueurs anglais ont réagi au traumatisme des pénalités de différentes manières. Stuart Pearce s’est déchaîné, marquant un record de 16 buts en carrière en 1990-91; Gareth Southgate est entré dans un funk; David Batty a continué sa vie comme si de rien n’était. L’adversité stimule les gens de différentes manières. Nous aurons bientôt notre premier aperçu de l’état d’esprit de Kane – et de Toney.

Démarrer 12h30.