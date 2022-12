Brentford contre Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 26 décembre 2022

Harry Kane a secoué toute gueule de bois de la Coupe du monde pour déclencher une renaissance de Tottenham Hotspur lors d’un match nul 2-2 divertissant à Brentford alors que la Premier League reprenait vie lundi.

Un but précoce de Vitaly Janelt et le but à bout portant d’Ivan Toney peu après la pause ont permis à Brentford de mener 2-0 alors que Tottenham avait du mal à faire face à ses hôtes.

Mais l’équipe d’Antonio Conte a pris l’habitude de jouer son meilleur football lorsqu’elle est à la traîne et cela s’est encore une fois prouvé.

Kane, dont le penalty manqué il y a un peu plus de quinze jours a condamné l’Angleterre à une défaite en quart de finale face à la France, est rentré chez lui à la 65e minute pour jeter à son équipe une bouée de sauvetage.

Pierre-Emile Hojbjerg, l’un des cinq partants de Tottenham à avoir participé à la Coupe du monde, a ensuite égalisé avec une finition calme et Kane l’a presque remporté d’une tête contre la barre transversale.

Tottenham est à la quatrième place avec 30 points tandis que Brentford est neuvième avant le reste des matches de la journée.