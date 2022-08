Brentford contre Manchester United – Rapport de match de football – 13 août 2022

Manchester United a chuté 4-0 à Brentford alors que Cristiano Ronaldo entamait son premier match de la saison 2022-23 samedi.

L’après-midi calamiteux de United a commencé de manière typique avec David de Gea permettant à Josh Dasilva de faire un effort faible et apprivoisé entre ses mains et dans le fond du filet 10 minutes plus tard.

La défense nonchalante de United a ensuite vu son déficit doublé huit minutes plus tard. Ancien joueur de Brentford Christian Eriksonqui a été hué par les supporters locaux plus tôt dans le match, a été harcelé par Mathias Jensen après une mauvaise passe de De Gea et le milieu de terrain a simulé et envoyé le joueur United dans le mauvais sens pour rentrer à la maison.

Manchester United a perdu ses deux premiers matches de la saison 2022-23. (Photo de Catherine Ivill/Getty Images

À la demi-heure de jeu, Brentford avait son troisième. Une défense plus médiocre a vu la défense de United au point mort lorsque Ivan Toney a dirigé un corner vers le but, et Ben Mee a battu Lisandro Martinez pour se diriger à bout portant.

L’équipe de Thomas Frank a continué l’assaut et a marqué son quatrième but cinq minutes plus tard. Dans une contre-attaque parfaitement exécutée, Ivan Toney a glissé le ballon vers Brian Mbuemo, qui a relevé un défi et a dépassé De Gea.

C’était la première fois que United concédait quatre buts en première mi-temps à l’extérieur de son histoire en Premier League. L’équipe de Ten Hag a réussi à arrêter le flux de buts encaissés en seconde période, mais n’a pas réussi à convertir ses occasions, ce qui aurait redonné une certaine fierté.

La démolition était la première victoire de Brentford sur United toutes compétitions confondues depuis une victoire 2-0 en FA Cup en février 1938. L’ancien patron de l’Ajax Ten Hag devient le premier manager de United en plus de 100 ans à perdre ses deux premiers matches.