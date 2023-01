Brentford contre Liverpool – Rapport de match de football – 2 janvier 2023

Brentford a remporté lundi une victoire choc contre Liverpool en Premier League au Community Stadium, battant les Reds pour la première fois depuis 1938.

Un but contre son camp d’Ibrahim Konate et une frappe à la 42e minute de Yoane Wissa ont mis Brentford à deux, tandis que Liverpool avait un but de Darwin Nunez exclu juste avant la mi-temps après un examen VAR.

Alex-Oxlade Chamberlain en a retiré un pour l’équipe de Jurgen Klopp peu de temps après le redémarrage, mais Bryan Mbeumo a marqué un troisième pour Brentford, qui a enregistré une victoire historique qui les a propulsés au septième rang du tableau avec 26 points en 18 matchs.

Liverpool, quant à lui, a terminé la journée avec deux points d’avance sur Brentford à la sixième place, mais à 15 d’Arsenal, premier en Premier League.