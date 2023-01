Brentford contre Liverpool : Premier League – en direct

il y a 14 mois 12.10 HNE

Thomas Frank sur l’absence d’Ivan Toney : « Il était proche-ish être sur le banc », a déclaré le manager de Brentford à Sky Sports. “Ivan est un monstre, capable de gérer beaucoup de douleur ou de soucis, etc. Aujourd’hui, c’était trop serré et je pense qu’avec un ou deux jours de plus, il aurait pu le faire. Nous nous attendons à ce qu’il soit sur le point d’être disponible pour West Ham [in the FA Cup on Saturday].”