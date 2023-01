Brentford contre Bournemouth : Premier League – en direct

il y a 2 m 12h57 HNE 25 mn : Sur le terrain, Brentford remporte un autre corner. Ben Mee, dont je refuse de croire qu’il joue pour qui que ce soit d’autre que Burnley, a aidé à le gagner.



il y a 3 m 12h56 HNE 24 mn : “Je ne suis pas un défenseur de l’ingérence des milliardaires”, e-mail Joe Pearson. «Mais il convient de noter que les Golden Knights de Las Vegas se sont rendus jusqu’à la finale de la Coupe Stanley dans leur inaugural saison. Absolument inédit ! Je ne sais pas si son approche fonctionnera en Premier League, mais il a définitivement des antécédents. C’est très intéressant, merci. À propos du hockey sur glace, peut-être que la Premier League devrait envisager d’introduire des combats de poing réguliers, comme ils l’ont fait dans la LNH?

il y a 7 mois 12h52 HNE 20 min: Maintenant, Bournemouth pénètre dans beaucoup d’espace après que Brentford l’ait perdu dans sa propre moitié de terrain. Billing accroche un centre pour Moore au deuxième poteau, de gauche à droite, et l’international gallois le dirige vers le but. Mais son effort boucle lentement sur le toit du filet. Bournemouth n’a pas exactement déchiré Brentford à aucun moment, mais ils montrent suffisamment de menace pour garder les défenseurs locaux honnêtes.

il y a 8 mois 12h51 HNE 18 mn : Jensen le relance, avec un lancer, cette fois de la droite de Brentford. Mepham tombe lourdement après avoir semblé se frapper la tête tout en défiant Toney pour un ballon aérien. Il y a un arrêt et Mepham s’éloigne en se tenant l’arrière de la tête. Je suppose qu’il sera de retour… et en effet, il revient tout de suite. Les fans de Brentford huent parce qu’ils soupçonnent clairement la façon dont cette attaque prometteuse a pris fin, via une blessure à la tête pour laquelle l’arbitre a dû arrêter de jouer.

il y a 11 min 12h48 HNE 16 mn : Jensen lance un long lancer dans le mélangeur depuis la gauche de Brentford. Stacey grimpe pour se diriger vers un corner et encore une fois, Bournemouth reste fort sur le coup franc, le dégageant instantanément et menaçant de se contre-attaquer.



il y a 13 mois 12h45 HNE 13 mn : Une délicieuse première touche vient de Philip Billing pour Bournemouth sur leur aile gauche, tuant instantanément une balle en boucle par-dessus. Les Cherries gardent la possession, font passer le ballon du côté opposé, jouent de l’arrière et construisent leur aile gauche, mais le résultat final est un coup de pied de but pour Brentford.

il y a 16 mois 12h42 HNE 10 minutes: Le tempo est bon et les deux équipes cherchent à mettre le ballon sur le pont et à jouer. Mais il en va de même pour la discipline défensive des deux, aucune des deux équipes n’a créé une grande chance dans ce qui a été une ouverture brillante. Le terrain n’a pas l’air très bien, avec de grandes plaques de terre visibles au milieu, mais il n’a pas non plus l’air trop humide. Lloyd Kelly attrape une poignée du maillot de Josh Dasilva. Photographie : David Klein/Reuters

il y a 19 mois 12h40 HNE 8 minutes : Une belle balle à angle de Cook trouve Moore près de la moitié du terrain, et il se retourne et frappe sa propre passe dans beaucoup d’espace vers la droite de Bournemouth. Un corner est le résultat. Mais Brentford dégage ses lignes.



il y a 21 mois 12h38 HNE 6 minutes : Après les deux premières minutes où Brentford est sorti des pièges (comme Frank l’avait promis), Bournemouth s’est installé et profite maintenant d’un peu de territoire et de possession. Aucune chance claire pour le moment.



il y a 22 mois 12h36 HNE 4 minutes : L’équipe locale joue dans ses maillots rayés rouges et blancs familiers avec des shorts noirs. Les visiteurs sont dans une bande bicolore bleu clair et violet un peu moins familière avec des chaussettes blanches.

il y a 26 mois 12h33 HNE 2 minutes : Les hôtes commencent sur le pied avant. Mathias Jensen tente de lancer une balle depuis la droite des Bees mais Brentford la dégage. Josh Dasilva tire ensuite sur l’aile gauche et Brentford remporte le premier corner de la nuit après que son centre ait été bloqué. Ils ont l’air dangereux immédiatement. Dès le coup de pied arrêté, Janelt tire sans danger depuis le bord de la surface de réparation.

il y a 28 mois 12h31 HNE Coup d’envoi de la première mi-temps ! Allons-y.



il y a 28 mois 12h31 HNE Sports du ciel expérimentent un “accès supplémentaire” ce soir. Ils ont filmé la conversation d’avant-match de l’arbitre avec les managers et ils ont également eu une caméra de poitrine sur Vitaly Janelt de Brentford pendant l’échauffement.



il y a 32 mois 12h27 HNE Brentford passerait au-dessus de Liverpoolhuitième de Premier League, avec trois points ce soir. Bournemouth compte 16 points, un seul point au-dessus des trois équipes qui occupent les trois dernières places : West Ham, Everton et Southampton. Une victoire, en effet tout type de résultat positif, serait gynécologique pour eux après la terrible course qu’ils ont parcourue et dans le contexte de la forme dans laquelle se trouve Brentford.



il y a 35 mois 12h24 HNE Cinq minutes environ jusqu’au coup d’envoi dans le sud-ouest de Londres. Vous avez le temps pour une lecture rapide de ces rapports de match : Ward-Prowse double pour sceller la victoire du retour de Southampton à Everton Lire la suite Les loups font pression sur David Moyes après que Podence a coulé West Ham Lire la suite Solly March se double d’un superbe évier de Brighton désolé Liverpool Lire la suite Brennan Johnson remporte le derby de Nottingham Forest contre Leicester Lire la suite

il y a 47 min 12.12 HNE Après avoir parlé à Frank de Brentford, le toujours brillant Cates va parler à Gary O’Neil, le manager de Bournemouth. Est-il encouragé par d’autres résultats aujourd’hui, pour les équipes qui les entourent dans le tableau de Premier League ? “Je ne regarde pas les autres résultats”, répond O’Neil, affichant une batte droite. “Je me concentre entièrement sur ce qui se passe ici… nous devons nous améliorer, nous devons prendre des points… nous ne nous inquiétons pas pour les autres équipes.” « Gros coup de pouce [to have Neto back in goal] … il a travaillé dur pour revenir plus tôt que prévu. “Kiefer [Moore, up front] a des forces différentes [to the injured Dominic Solanke] … les blessures que nous avons eues concernaient de grands joueurs … c’est délicat quand tu es nouvellement promu. Mais les garçons sont bien placés. Nous ferons un bon compte rendu de nous-mêmes ce soir. “Il va y avoir des périodes difficiles là-dedans [across the season] … [but] le prochain match approche et c’est l’occasion de mettre des points au tableau. « Brentford est une bonne équipe. Ils sont directs. Ils vous posent beaucoup de questions… les garçons sont prêts à tenir tête.

il y a 50 m 12.09 HNE Sur Sky Sports, Kelly Cates discute avec Thomas Frank: “Très beau [to have Ivan Toney back]. Ivan est un joueur clé pour nous. Il a si bien réussi en général… ses buts bien sûr mais aussi sa présence, son leadership… c’est toujours agréable d’avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. “Rico [Henry] a une légère entorse au mollet, j’espère qu’il ne manquera que ce match. Joueront-ils en 4-3-3 ? «Nous avons réussi dans le 3-5-2, alors nous essaierons de nous en tenir à cela… bien sûr, nous aimons avoir la flexibilité en général. « Je suis une personne positive… bien sûr, nous voulons battre toutes les équipes. « Nous viendrons voler. Nous serons agressifs, nous serons cool, nous serons courageux et j’espère que nous pourrons obtenir trois points.

il y a 1h 12.03 HNE Rob Smyth continue pour surveiller le bejesus de tous ces 15 heures en Premier League, Championship et Football League: Everton 1-2 Southampton, Brighton 3-0 Liverpool: montre de football – en direct Lire la suite



il y a 1h 11h59 HNE Scores à temps plein en Premier League: Brighton 3-0 Liverpool (!!)

Everton 1-2 Southampton

Nottingham Forest 2-0 Leicester

Loups 1-0 West Ham



il y a 1h 11h58 HNE Everton a perdu contre Southampton, 2-1, et ils sont maintenant dans les trois derniers. Les membres du conseil d’administration du club, dont Bill Kenwright, sont restés à l’écart aujourd’hui en raison d’une “menace crédible pour leur sécurité”. Ils sont vraiment dans un état horrible. Le conseil d’administration d’Everton reste à l’écart du match après une “menace pour la sûreté et la sécurité” Lire la suite



il y a 1h 11h56 HNE Vous pouvez m’envoyer un e-mail ou tweeter @LukeMcLaughlin si vous avez quelque chose d’intéressant à apporter. En vérité, vous pourriez le faire même si vous ne le faites pas.

il y a 1h 11h47 HNE Manchester United 2-1 Manchester City était le score dans un derby captivant plus tôt dans la journée. La réaction, l’analyse de Jonathan Wilson et le rapport de Jamie Jackson sont tous ici : “Les fans peuvent rêver mais nous ne le sommes pas” – Erik ten Hag pare le discours sur le titre de United Lire la suite Une loi absurde sur le hors-jeu ne peut pas masquer le déplacement des sables à Manchester | Jonathan Wilson Lire la suite Rashford étourdit Manchester City alors que le retour de United scelle les honneurs du derby Lire la suite

il y a 1h 11h43 HNE Nouvelles de l’équipe Rico Henry de Brentford a été exclu ce soir en raison d’une blessure au mollet, mais Ivan Toney est de retour après avoir raté deux matches en raison d’une blessure au genou, et commence aux côtés de Yoane Wissa et Josh Dasilva dans ce que je pense être une formation 4-3-3. Pour Bournemouth, le Brésilien Neto revient dans les buts plus tôt que prévu, après une blessure aux ischio-jambiers, mais Brooks (cuisse), Fredericks (maladie), Stanislas (coup), Tavernier (ischio-jambiers) sont tous absents. Kieffer Moore jouera en tête. Votre line-up Bees pour affronter Bournemouth 🐝#BrentfordFC | #BREBOU | @bluejeansnet — Brentford FC (@BrentfordFC) 14 janvier 2023 📝 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📝 🔺 Neto revient et démarre

🔺 Moore mène la ligne

🔺 Stacey propose également Notre gamme pour #BREBOU 💪💪 pic.twitter.com/AX8jDEwHTo — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 14 janvier 2023

il y a 1h 11h35 HNE Dans l’état actuel des choses, Brighton mène Liverpool 2-0, Everton et Saints sont verrouillés à 1-1, Forest mène Leicester 1-0 et les Wolves mènent également West Ham 1-0. Suivez la conclusion des coups d’envoi de la Premier League à 15h avec Rob Smyth, ici: Everton v Southampton, Brighton v Liverpool: montre d’horloge de football – en direct Lire la suite

