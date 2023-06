Brentford: Calendrier et calendrier de la Premier League 2023/24 | Nouvelles du football

Brentford débutera sa campagne de Premier League 2023/24 avec la visite de Tottenham le dimanche 13 août, en direct sur Sky Sports.

Les Bees se rendront ensuite à Craven Cottage pour affronter leurs rivaux de l’ouest de Londres, Fulham, le 19 août, avant de clôturer le premier mois de leur troisième saison dans l’élite une semaine plus tard, le 26 août, lorsque Crystal Palace se rendra au Gtech Community Stadium.

La deuxième rencontre avec Fulham aura lieu le 4 mai. L’équipe de Thomas Frank affrontera Chelsea à Stamford Bridge le 28 octobre et à domicile le 2 mars.

Le lendemain de Noël, Brentford accueille les Wolves, avec leur premier match de championnat de 2024 à venir le 13 janvier, lorsque Nottingham Forest se rendra dans la capitale. Après ce match, la trêve hivernale commencera et se terminera une semaine plus tard.

Le dernier jour de la saison de Premier League aura lieu le dimanche 19 mai, où les Bees termineront leur campagne en accueillant Newcastle.

Les rencontres de Brentford en Premier League 2023/24

Août

13 : Tottenham (d) – En direct Sports du ciel; coup d’envoi 14h

19: Fulham (a)

26: Palais de Cristal (h)

Septembre

2 : Bornemouth (h)

16 : Newcastle (e)

23 : Everton (h)

30 : Forêt de Nottingham (a)

Octobre

7 : Manchester United (a)

21 : Burnley (h)

28 : Chelsea (e)

Novembre

4 : West Ham (h)

11 : Liverpool (a)

25 : Arsenal (h)

Décembre

2 : Ville de Luton (h)

5 : Brighton (e)

9 : Sheffield United (a)

16: Aston Villa (h)

23 : Manchester City (e)

26: Loups (h)

30 : Palais de Cristal (a)

Janvier

13: Forêt de Nottingham (h)

30 : Tottenham (e)

Février

3 : Manchester City (h)

10 : Wolverhampton (e)

17 : Liverpool (h)

24 : West Ham (e)

Mars

2 : Chelsea (h)

9 : Arsenal (e)

16: Burnley (a)

30 : Manchester United (h)

Avril

2 : Brighton (h)

6 : Aston Villa (a)

13 : Sheffield United (h)

20: Ville de Luton (a)

27 : Everton (a)

Peut

4 : Fulham (h)

11 : Bornemouth (a)

19 : Newcastle (h)

Quelles sont les dates clés de la saison 2023/24 ?

Le première ligue la saison débutera le week-end du 11 au 13 août et se terminera neuf mois plus tard le 19 mai 2024.

Une pause des joueurs de mi-saison aura lieu entre le 14 et le 20 janvier et, afin de répondre au calendrier chargé de Noël et du Nouvel An, aucun tour de cette période n’aura lieu à moins de 48 heures l’un de l’autre.

Pendant ce temps, le Finale de la Coupe Carabao aura lieu le dimanche 25 février, la Finale de la Ligue Europa aura lieu à Dublin le 22 mai et la Finale de la Ligue des Champions se jouera au stade de Wembley le 1er juin.