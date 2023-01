Brentford 3 – 1 Liverpool

Brentford a écrit un autre chapitre extraordinaire de son histoire en Premier League après avoir enregistré une célèbre première victoire contre Liverpool depuis 1938, alors qu’un but contre son camp d’Ibrahima Konate et des frappes de Yoane Wissa et Bryan Mbeumo ont scellé une remarquable victoire 3-1.

Konate a connu le même sort que Wout Faes de Leicester vendredi soir, transformant par inadvertance le ballon dans son propre filet pour le premier match (19), avant que Wissa ne double à juste titre l’avance des hôtes sur un centre de Mathias Jensen (42).

Liverpool est entré en action après la pause, à la suite d’un triple remplacement spectaculaire de Jurgen Klopp, dans lequel Virgil van Dijk a été retiré, provoquant un changement de forme et un bref changement de fortune.

Alex Oxlade-Chamberlain, insufflant un nouveau souffle à sa carrière chez les Reds, a jeté un coup d’œil au-delà de David Raya d’une livraison précise de Trent Alexander-Arnold (50), mais Brentford a résisté au reste de la pression sans enthousiasme de Liverpool, mettant fin à tout espoir d’un retour improbable. .

Mbeumo a mis en lumière un triomphe historique à six minutes de la fin, intimidant Konaté du ballon, avant de passer sans effort devant Alisson.

Plus à venir…

