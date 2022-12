Brentford 2 – 2 Tottenham

Harry Kane et Ivan Toney ont tous deux marqué après quelques semaines difficiles pour la paire alors que Brentford et Tottenham ont partagé les points dans un thriller dramatique 2-2 pour accueillir à nouveau le football de Premier League après la Coupe du monde.

Kane a mené la riposte des Spurs de 2-0 lors de son premier match depuis son coup manqué en quart de finale de la Coupe du monde pour l’Angleterre, rentrant chez lui à bout portant avant que Pierre-Emile Hojbjerg ne termine le retour alors que l’équipe d’Antonio Conte a marqué deux fois en six minutes.

Vitaly Janelt avait fait payer les Spurs pour un autre départ lent en mettant les hôtes devant 15 minutes, tandis que Toney – disputant son premier match depuis sa charge FA pour 262 violations de paris présumées – a doublé l’avantage des Bees juste après la mi-temps.

Image:

Toney a mis Brentford 2-0 contre les Spurs





Mais il y a eu une controverse VAR avant le deuxième but de Brentford alors que Kane s’est vu refuser ce qui ressemblait à un coup de pied clair pour un câlin de Ben Mee, qui avait les deux mains sur l’attaquant des Spurs.

Au cours des 10 dernières minutes effrénées, Kane a frappé la barre et Toney a manqué à six mètres alors que le football de Premier League rappelait aux fans son drame et sa valeur à peine 90 minutes après son retour.

Notes des joueurs Brentford : Raya (6); Zanka (6), Mee (7), Pinnock (6); Roerslev (6), Jensen (7), Norgaard (8), Janelt (7), Henry (6) ; Mbuemo (5), Toney (7) Sous-titres : Ghoddos 6, Dasilva 6, Wissa 5 Équipe extérieure: Forster (5); Tanganga (6), Dier (6), Lenglet (5) ; Doherty (6), Bissouma (5), Hojbjerg (7), Perisic (6) ; Kulusevski (6), Kane (7), Fils (6) Sous-titres : Sanchez (6), Davies (n/a) Joueur du match : Christian Norgaard (Brentford)

Comment les Spurs ont produit un autre retour époustouflant

Antonio Conte était sans les finalistes de la Coupe du monde Cristian Romero et Hugo Lloris pour cet affrontement du lendemain de Noël, alors Japhet Tanganga et Fraser Forster sont entrés dans l’équipe pour leurs premières minutes de Premier League depuis janvier et mai respectivement.

Avec l’entrée en jeu des Spurs après avoir concédé lors de leurs huit derniers matches de compétition, il n’était pas surprenant de voir leur défense de fortune lutter et commencer lentement.

Image:

Pierre-Emile Hojbjerg égalise pour les Spurs à Brentford





Brentford a mis la pression dès le départ, forçant Forster et Co à faire des passes capricieuses et alors que Kane a eu le premier tir du match lorsque son coup franc a touché le mur, Brentford a finalement fait compter sa pression après 15 minutes.

Toney a lancé Mbeumo sur la gauche, et son centre a été rencontré par la première volée de Mathias Jensen. Une déviation de Clement Lenglet signifiait que Forster ne pouvait que confier l’effort à Janelt, pressé et non marqué, qui ne pouvait pas manquer.

Tottenham s’est soudainement réveillé avec Heung-Min Son et Dejan Kulusevski testant les paumes de David Raya à trois reprises, mais ce furent des efforts faciles pour le gardien de Brentford.

Image:

Ethan Pinnock défie Harry Kane dans les airs





À l’autre bout, Zanka a récupéré une balle perdue sur une dangereuse remise en jeu de Brentford, mais son effort au premier poteau a été bien sauvé par Forster au premier poteau.

Brentford pensait qu’ils avaient un deuxième but lorsque Toney a fait irruption après que Bissouma a cédé le ballon dans le cercle central et a contourné Forster pour rentrer à la maison. Mais l’attaquant des Bees a été signalé à juste titre en position de hors-jeu.

Tottenham est sorti après la mi-temps dans une humeur beaucoup plus positive, mais 60 secondes controversées ont vu le match s’éloigner d’eux.

Le centre de Son se dirigeait vers Kane dans la surface de réparation de Brentford et l’attaquant des Spurs est tombé avec Mee le tenant à deux mains. L’arbitre David Coote et le VAR ont écarté les plaintes des Spurs, avant que Brentford ne monte à l’autre bout et double son avance.

Eric Dier a concédé inutilement un corner avec un dégagement sauvage sous la pression à partir duquel Norgaard a lancé et Toney était là pour taper à la maison au premier poteau.

Il ne fallut pas longtemps avant que les Spurs réduisent de moitié le déficit, Lenglet fournissant un superbe centre profond, que Kane renvoya de la tête dans le coin opposé après le plongeon Raya pour maintenir son record de 100% le lendemain de Noël.

Kane continue de battre des records L’attaquant de Tottenham Harry Kane a marqué contre les 32 équipes qu’il a affrontées en Premier League – le meilleur record de 100% de tous les joueurs de l’histoire de la compétition.

Kane a maintenant marqué plus de buts en Premier League le lendemain de Noël que tout autre joueur de l’histoire de la compétition (10), marquant lors de ses sept apparitions ce jour-là.

Et un autre retour de Tottenham était terminé six minutes plus tard alors que Hojbjerg frappait du bord de la surface pour ramener l’équipe de Conte à la parité.

Ce qui a suivi a été une affaire à l’envers qui a vu les chances se multiplier et les cris de pénalité tomber dans l’oreille d’un sourd. Tout d’abord, la chute de Matt Doherty dans la surface sous le défi de Zanka a été repoussée, avant que Mbuemo ne soit réservé pour un plongeon alors qu’il tentait de contourner Forster.

Le même attaquant de Brentford a tiré au-dessus lorsqu’il a été trouvé par le centre de Rico Henry à 12 mètres, tandis que Kane n’a pas réussi à se connecter avec un coup de pied de vélo dans la zone de six mètres de l’autre surface.

Le remplaçant de Tottenham, Davinson Sanchez, a vu une volée de 30 mètres aller droit sur Raya, avant que Kane ne frappe la barre après avoir rencontré le centre d’Ivan Perisic avant Raya.

Image:

Pierre-Emile Hojbjerg égalise pour les Spurs à Brentford





Toney a raté une meilleure chance quelques instants plus tard alors que Mads Roerslev se dirigeait vers un centre profond vers l’attaquant à seulement six mètres. L’homme de Brentford est arrivé au ballon avant Forster mais n’a fait que pousser.

Le temps d’arrêt a vu Son tester Raya avec un entraînement bas, auquel le gardien de but de Brentford était égal, mais le coup de sifflet final a conclu un match que personne ne voulait voir se terminer.

Analyse : La Premier League est de retour en force

Sam Blitz, journaliste de football de Sky Sports, au stade communautaire Gtech :

Le plus grand rappel de la raison pour laquelle la Premier League est si populaire n’était pas l’action oscillante du pendule, la controverse VAR ou les récits personnels qui accompagnent des jeux comme ceux-ci – mais le gémissement des quatre coins du terrain à plein temps quand David Coote a mis fin aux choses.

Personne ne voulait que ce jeu se termine. C’était un match où la quantité considérable de temps d’arrêt que nous avons vu à la Coupe du monde aurait été la bienvenue.

Image:

Les joueurs de Tottenham regardent le but d’Ivan Toney





Les deux hommes au centre de la scène avant le match sont passés au premier plan. Kane et Toney ont dû ressentir le poids de leurs expériences récentes très différentes alors qu’ils s’alignaient pour le coup d’envoi. Ils l’ont terminé par une étreinte à temps plein – les deux joueurs soulagés de mettre les dernières semaines derrière eux.

Mais la beauté qui vient avec la Premier League, c’est que tout cela était si prévisible. Le match avait du sens, si vous regardez les matchs récents.

Tottenham a commencé le match lentement, comme ils le font toujours – et est revenu pour sauver un résultat, comme ils le font toujours.

Une fois de plus, Brentford a rendu les choses difficiles pour une équipe du top six à domicile, soulignant leur statut de buteurs mais une équipe qui manque également de cohérence contre les équipes qui les entourent.

Au final, la Premier League est exactement la même qu’il y a un mois lorsqu’elle s’est arrêtée pour la Coupe du monde. Si le reste des jeux du volume deux de cette campagne passionnante est tout aussi bon…