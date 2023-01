Brentford 2 – 0 B’mouth

Brentford a prolongé sa plus longue séquence sans défaite en Premier League après une routine 2-0 à domicile contre Bournemouth les a propulsés au-dessus de Liverpool en huitième place.

Ivan Toney a décroché son 21e coup de pied réussi en 21 tentatives pour mettre les hôtes devant après que l’attaquant de retour ait été renversé dans la surface par Marcos Senesi.

Mathias Jensen a ensuite rencontré le centre de Josh Dasilva pour mesurer une arrivée au-delà de Neto – son premier but depuis la victoire 4-0 contre Manchester United en août – alors que Brentford a remporté une victoire de routine qui les fait passer à 29 points en 19 matchs.

L’équipe de Thomas Frank est désormais invaincue lors de ses sept derniers matchs de Premier League, remportant quatre de ses cinq derniers, alors que Saturday Night Football s’est déroulé selon le formulaire.

Bournemouth occupe la 17e place, un point en dehors de la zone de relégation, après une huitième défaite en Premier League en neuf matchs et toujours sans but depuis le retour de l’élite après la Coupe du monde.

Le patron de Cherries, Gary O’Neil, était furieux de la décision d’accorder un coup de pied à Brentford, racontant Sports du ciel: “La décision de penalty est scandaleuse. Ce n’est jamais un penalty, c’est une faute sur Marcos.

“Je ne sais pas comment nous avons VAR et il n’est pas donné. Je pense que c’est une décision scandaleuse. Ensuite, nous nous faisons prendre avec un coup de ventouse [for the second goal]. On n’avait pas assez de qualité pour marquer mais on s’est créé des occasions, on a eu des moments mais ça n’a pas marché.

“C’était le même arbitre la dernière fois que nous étions ici en demi-finale des barrages. Et c’était une performance similaire. Je pensais que c’était vraiment médiocre. J’aurai une conversation avec lui après. Je ne peux tout simplement pas croire ça, s’il ne le voit pas, alors je ne comprends pas comment VAR ne le voit pas. Toney arrête Marcos. Jamais de penalty.”

Notes des joueurs Brentford : Raya (7), Ajer (6), Pinnock (7), Mee (7), Dasilva (8), Jensen (7), Norgaard (6), Janelt (6), Toney (7), Mbeumo (7), Wissa (6). Sous-titres : Schade (n/a), Jorgensen (n/a), Lewis-Potter (n/a), Damsgaard (n/a), Roerslev (n/a) Bornemouth : Neto (6), Stacey (6), Mepham (6), Senesi (5), Kelly (5), Christie (6), Cook (5), Lerma (6), Anthony (6), Moore (5), Facturation (4). Sous-titres : Rothwell (n/a), Dembele (7), Pearson (5). Homme du match: Josh Dasilva.

Comment l’effondrement de Bournemouth s’est poursuivi

Brentford a maintenant remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat contre Bournemouth, plus que lors de ses 14 précédents contre eux, tandis que les Cherries sont sans victoire lors de leurs huit derniers matches de championnat à l’extérieur.

Ce dernier triomphe à domicile doit beaucoup à une décision controversée en première mi-temps qui a heureusement permis de sortir de l’impasse après 38 minutes d’ennui. Il semblait y avoir très peu de danger lorsque Yoane Wissa a accroché un long ballon pour que Toney le poursuive, mais Senesi a paniqué et le tirage de maillot qui a suivi a donné à l’arbitre Jarred Gillett la possibilité d’attribuer le penalty.

Nouvelles de l’équipe Ivan Toney est revenu pour le match à domicile de Brentford contre Bournemouth. L’attaquant aux 13 buts avait raté les deux matches précédents en raison d’une blessure au genou.

Bournemouth a changé de but avec Neto remplaçant Mark Travers, tandis que Kieffer Moore a commencé devant.

Neto, à son retour vers le but de Bournemouth pour la première fois depuis le 24 octobre, a deviné le bon chemin mais la finition de Toney était trop précise. L’attaquant a mis ses oreilles en coupe devant les fans de Bournemouth, qui l’avaient aiguillonné au sujet de ses accusations de FA pour des violations présumées des règles de paris.

C’était son 13e but de la saison en Premier League, et tant que Brentford aura Toney disponible, ils rêveront de football européen.

Frank était une image de calme dans le vestiaire à domicile à la mi-temps alors que Gary O’Neil apparaissait beaucoup plus animé dans le couloir, avec la conduite féroce de Philip Billing sauvée par David Raya que toute son équipe devait montrer pour ses efforts en première mi-temps.

Au redémarrage, il y avait une plus grande urgence de Bournemouth, mais c’est Brentford qui avait encore les meilleures chances alors que Christian Norgaard recevait le ballon de Ben Pearson pour tirer docilement sur Neto avant que Bryan Mbeumo ne fasse de même à distance.

O’Neil s’est tourné vers Siriki Dembele après l’heure de jeu et le remplaçant a presque eu un impact instantané en retournant Ethan Pinnock avant de tirer un arrêt instinctif de Neto. C’était aussi proche que Bournemouth viendrait, et avec un quart d’heure restant, Brentford s’est dégagé.

Chris Mepham et Jack Stacey sont entrés en collision de manière burlesque pour le même ballon que Dasilva a fait des incursions sur la gauche avant de repérer Jensen sur le bord de la surface pour une finition clinique du pied droit.

O’Neil : Les excuses de l’arbitre ne m’aideront pas

Le patron de Bournemouth, Gary O’Neil: “Je pensais que les joueurs étaient totalement engagés et ont tout donné. Ils ont travaillé dur mais nous manquions de qualité et de pointe. Je ne pensais pas qu’il y avait beaucoup dans le match contre une bonne équipe. Nous sommes un peu à court de banc pour le moment mais les joueurs ont tout donné.

“Ce que j’ai vu, c’est que les joueurs étaient pleinement engagés. Ils étaient prêts à affronter une équipe physique de Brentford. Je ne pensais pas que nous ressemblions à une équipe qui luttait pour s’engager dans ce qu’elle essayait de réaliser.

“J’ai dit à l’arbitre que j’attendais des excuses [for the penalty] mais ça ne m’aide pas. Nous avons une histoire avec cet arbitre après la demi-finale des barrages du championnat et je pensais qu’il était aussi mauvais ici qu’il l’était alors.

“Quand j’ai regardé la rediffusion, j’ai pensé qu’ils l’annuleraient. Je pensais que c’était un jeu étrange à lui donner étant donné le dernier, mais je pensais qu’il obtiendrait de l’aide de VAR. N’importe qui peut faire cette erreur sur le moment, mais c’est scandaleux compte tenu de l’aide qu’ils ont aujourd’hui qu’il a été maintenu.”

Brentford s’affirme – L’Europe une possibilité ?

Sky Sports Ben Grounds au stade communautaire Gtech :

“Le classique Celebration des années 1980 de Kool & the Gang a sonné à plein temps et les bons moments sont ici dans ce coin de l’ouest de Londres. Brentford pourrait-il faire une course pour l’Europe ?

“Thomas Frank a tenu à minimiser l’idée, mais les Bees sont en excellente forme. La victoire à domicile contre Bournemouth est leur quatrième en cinq et leur séquence sans défaite s’élève désormais à sept.

“Ils n’ont perdu que quatre fois, moins que quiconque en dehors des places de la Ligue des champions et semblent merveilleusement à l’écoute de ce qui leur est demandé.

“La visite de l’équipe de Gary O’Neil était la première de cinq affectations à domicile entre maintenant et la mi-mars, Fulham étant la seule équipe actuelle dans la première moitié d’entre elles.

“Ce n’était pas toujours le plus beau des succès de son équipe cette saison, mais Brentford affirme ses références.

“Ils ne sont peut-être qu’à quelques blessures clés de rencontrer des problèmes, c’est pourquoi Kevin Schade a été acheté pour alléger la charge de travail de Toney, enlevé dans les phases finales. Après avoir évité tout semblant de syndrome de la deuxième saison, le mieux est encore à venir.”

Statistiques Opta – La course stérile de Bournemouth

Bournemouth a maintenant perdu chacun de ses quatre derniers matches de Premier League sans marquer un seul but dans aucun d’entre eux, leur plus longue série depuis décembre 2019-janvier 2020 (également quatre de suite).

Brentford est désormais invaincu lors de ses sept derniers matches de Premier League (W4 D3), sa plus longue course de ce type dans l’élite du football anglais depuis décembre 1937-janvier 1938 (W4 D3).

Bournemouth a maintenant concédé 31 buts lors de ses 10 premiers matches de Premier League à l’extérieur de la saison, le plus grand nombre de toutes les équipes après 10 matches à l’extérieur dans une campagne de la compétition (également Sheffield Wednesday en 1999-00 et Burnley et Wigan en 2009- dix).

Ivan Toney a maintenant été directement impliqué dans 33 buts en 50 apparitions en Premier League pour Brentford (25 buts, 8 passes décisives), le plus par un joueur anglais lors de ses 50 premiers matchs dans la compétition pour une équipe spécifique depuis Daniel Sturridge pour Liverpool en février. 2015 (44 – 33 buts, 11 passes décisives).

