Rotherham a raté l’occasion de se déplacer à un point de sécurité, car ils ont été battus 1-0 par Brentford lié aux barrages lors de leur avant-dernier match en main mardi.

Le seul but du match est venu après 26 minutes au Brentford Community Stadium, alors que Bryan Mbeumo – dont le but a valu aux Bees une victoire 1-0 sur Bournemouth samedi – dirigeait le centre de Sergi Canos.

Après leur cinquième défaite consécutive, les hommes de Paul Warne restent 22e du tableau, avec 39 points en 43 matchs jusqu’à présent, et restent quatre points derrière le Derby de Wayne Rooney dans la relative sécurité de 21e.

L’offre de survie de Rotherham a pris un coup au Brentford Community Stadium



Brentford, quant à lui, mène Bournemouth, Barnsley et Swansea de quatre points et reste en pole position pour terminer troisième avec deux matchs à jouer.

Comment l’offre de survie de Rotherham en a pris une autre

Malgré le fait qu’ils disputaient leur neuvième et dernier match d’un mois d’avril terriblement encombré, les Miller ont fait un départ énergique dans l’ouest de Londres. Michael Smith et Richard Wood ont tous deux pris la tête du poteau de droite, tandis que le coup franc de Lewis Wing a traversé la surface de réparation en criant pour une touche meurtrière qui ne s’est jamais produite.

Alors que les chances étaient moins que nettes, les hôtes ont rapidement puni leurs adversaires. Canos a coupé le flanc gauche, a battu Wes Harding et a réussi un charmant centre que Mbeumo a jeté un coup d’œil à Jamal Blackman pour son deuxième but en autant de matchs.

Le meilleur buteur du championnat, Ivan Toney, avait fait match nul lors de ses trois matchs précédents, alors que l’attente pour battre le record de Glenn Murray de 30 en une saison se poursuivait, et dans la seconde mourante de la première mi-temps, il pourchassait le film soigné d’Emiliano Marcondes et s’est écrasé un coup sur le poteau de droite.

Il tourna la tête avec incrédulité avec une heure sur l’horloge. Le centre de Mads Roerslev de la droite lui a offert une tête libre au but, bien que depuis le point de penalty, et bien qu’il ait généré une quantité impressionnante de puissance, Blackman a réagi rapidement pour écarter le ballon du danger.

Plus tard, le tir assourdissant de Kieran Sadlier, le remplaçant de Millers, a pris une déviation en se dirigeant vers David Raya, tandis qu’à l’autre bout, Marcus Forss a ralenti et traîné un tir au loin.

Les cris de Warne demandant à ses joueurs de continuer à creuser devenaient de plus en plus désespérés à mesure que le temps passait et bien qu’ils aient suivi ses ordres, il y avait peu de menace d’une réponse cruciale car ils sont tombés à une défaite familière par une marge d’un but.

Homme du match – Sergi Canos

Ce fut une soirée impressionnante à l’arrière de l’aile pour l’Espagnol, qui était une menace sur le flanc gauche et qui a créé le seul but du match avec une course en voiture de la gauche et un centre taquin qui a laissé Mbeumo avec peu de travail.

Et après?

Les deux équipes sont les suivantes en action à 15 h le samedi 1er mai. Brentford accueille Watford, déjà promu, au Brentford Community Stadium, tandis que Rotherham accueille Blackburn au stade de New York.