Brentford 0 – 1 West Ham

Said Benrahma de West Ham est sorti du banc pour éliminer l’ancien club de Brentford de la FA Cup avec un style superbe et mettre fin à la course sans victoire de son équipe à la septième tentative.

L’ailier des Hammers, ancien favori de l’ouest de Londres, a frappé à 20 mètres à seulement 11 minutes de la fin pour régler une égalité au troisième tour qui se dirigeait vers une rediffusion qu’aucune des deux équipes ne voulait.

Le but de Benrahma est venu de la première tentative des visiteurs sur la cible alors que Brentford dominait le match au Gtech Community Stadium, Lukasz Fabianski réalisant un superbe arrêt pour empêcher Yoane Wissa de se rapprocher dès le début.

Image:

Le remplaçant des Hammers Benrahma a frappé à 11 minutes de la fin





Même l’introduction du nouvel attaquant de prêt Kevin Schade ne pourrait inspirer un retour pour Brentford, qui n’a plus que le football de Premier League à jouer cette saison. West Ham, quant à lui, passe au quatrième tour après avoir remporté sa première victoire depuis le 3 novembre.

“Nous avons quelque chose sur quoi bâtir maintenant et j’espère que nous pourrons nous remettre sur la bonne voie”, a déclaré le manager de West Ham, David Moyes. “Il était important d’arrêter de concéder des buts. Si vous faites cela, vous avez toujours une chance de gagner.

Notes des joueurs Brentford : Strakosha (6); Ajer (6), Bech Sorensen (5), Mee (6) ; Roerslev (6), Dasilva (5), Jensen (6), Damsgaard (5), Ghoddos (6); Lewis-Potter (6), Wissa (5) Sous-titres : Janelt (5), Schade (6), Henry (n/a), Canos (n/a), Trevitt (n/a) West-Ham : Fabianski (7) ; Dawson (6), Ogbonna (7), Aguerd (6); Johnson (6), Rice (7), Soucek (5), Paqueta (6), Emerson ; Bowe, Antonio Sous-titres : Benrahma (7), Downes (n/a), Fornals (n/a) Joueur du match : Saïd Benrahma (West Ham)

“J’ai dit lors de la conférence de presse la semaine dernière que nous pourrions faire avec quelqu’un marquant un crieur, eh bien Said l’a certainement fait. Son impact a été excellent.

“J’aurais pu facilement commencer Said aujourd’hui. Nous pensions commencer Said aujourd’hui et nous étions impatients de le faire.”

Comment Benrahma a volé la vedette

David Moyes a nommé une équipe solide pour ce match nul de la FA Cup, laissant entendre que les Hammers prennent cette compétition au sérieux cette saison, bien qu’ils ne soient qu’à une place au-dessus de la zone de relégation dans le tableau de la Premier League.

Mais c’est une équipe de Brentford bien changée qui a dominé dès le début et créé la seule vraie chance de la première mi-temps – une qui aurait dû être écartée par Wissa.

L’excitant Keane Lewis-Potter a fait irruption sur la droite pour centrer pour son partenaire de frappe, qui n’était pas marqué dans la surface, mais l’attaquant n’a pu tirer que sur Fabianski qui s’est précipité à ses pieds.

West Ham n’a réussi à créer aucun tir cadré en première mi-temps mais aurait dû prendre les devants au début de la seconde avec deux grosses occasions.

Tout d’abord, Tomas Soucek a en quelque sorte tiré large alors qu’il n’était pas marqué à l’intérieur de la surface de réparation après un bon mouvement sur la gauche impliquant Emerson et Lucas Paqueta. Craig Dawson a ensuite glissé au deuxième poteau après avoir été retrouvé tout seul par le coup franc précis de Paqueta.

Le tenace Lewis-Potter a continué de troubler la défense des Hammers, testant les gants de Fabianski d’un seul coup râpeux avant de laisser tomber une tête à côté du deuxième poteau du centre de Mads Roerslev depuis la droite.

Image:

Yoane Wissa a marqué tôt au but contre West Ham





Brentford a recruté le nouvel attaquant Schade, prêté par Fribourg cette semaine, pour Lewis-Potter, mais c’est l’ancien attaquant des Bees Benrahma – présenté au même moment – qui a volé la vedette.

Declan Rice a pincé la poche de Wissa dans le cercle central et la balle perdue est tombée sur Benrahma, qui a chargé la défense de Brentford avec une course mazy.

Comme il l’a fait de nombreuses fois en rouge et blanc, Benrahma a terminé avec aplomb et a choisi de ne pas faire la fête devant ses anciens employeurs.

Image:

Benrahma a refusé de célébrer contre ses anciens employeurs





Brentford a poussé pour égaliser dans les 10 dernières minutes, Schade voyant un tir dévié large et Wissa manquant de l’intérieur de la surface au premier poteau.

Mais c’est West Ham, qui avait perdu ses trois précédentes sorties contre Brentford avant le match, qui a gagné le droit de se vanter du derby de Londres cette fois.

Moyes veut courir en coupe et critique le terrain de Brentford

Bien qu’il soit entré dans le match à la 17e place du classement de la Premier League, Moyes aimerait voir West Ham tenter sa chance en FA Cup.

“Je veux courir dans la coupe, je veux essayer d’aller aussi loin que possible”, a déclaré Moyes. “La coupe serait un vrai bonus pour nous, mais obtenir notre forme correcte en Premier League est évidemment une grande priorité.

“Quand vous avez vu ce tirage en FA Cup, vous avez pensé:” Wow, quel tirage difficile. Nous sommes ravis d’avoir terminé et nous voulons essayer.”

Image:

Le manager de West Ham, David Moyes, n’a pas été impressionné par le terrain de Brentford





Le patron des Hammers a critiqué la qualité du terrain de Brentford pour le match nul de la FA Cup, qui est intervenu trois jours après que les London Irish ont joué un match de rugby sur le même gazon.

“C’était un match difficile. Le terrain n’est évidemment pas bon du tout. Ce n’est pas si facile à jouer”, a ajouté Moyes.

“Je ne veux pas me demander qui a raison [about whether a football club should share pitch with a rugby team]. Brentford a une très bonne configuration, un modèle commercial et une façon de faire les choses.

“Ils ont aussi une bonne équipe de football et normalement les bonnes équipes de football aimeraient avoir un bon terrain. Leurs joueurs le ressentiront également. Le niveau des terrains en Premier League est normalement très bon, je dois dire .

“Mais c’est la même chose pour tout le monde. Liverpool devait jouer ici la semaine dernière, je suis sûr que c’est la même chose qu’aujourd’hui.”

Frank : Je suis énervé par une autre sortie de tasse

Le manager de Brentford, Thomas Frank, n’a pas pu cacher sa frustration après avoir subi une autre compétition de coupe nationale tôt.

Leur sortie de la FA Cup intervient deux mois après avoir quitté le troisième tour de la Coupe Carabao à domicile contre le club de sous-sol de la Ligue 2 Gillingham aux tirs au but.

Image:

L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, a révélé qu’il était irrité par une autre sortie de coupe





Mais dans ce match, Frank pensait que son équipe méritait plus que de passer au quatrième tour.

“Je ne suis pas dévasté, je suis irrité. Argh!” il a dit. “J’ai senti que nous avions fait plus qu’assez pour gagner un match serré. Je sais que nous affrontons West Ham, c’est une bonne équipe. Vous ne marchez pas seulement sur une équipe qui est beaucoup plus grande que nous.

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions, si vous regardez toutes les statistiques, il aurait dû y avoir un gagnant et c’est nous. Ce n’est pas notre jour. Il y a eu un moment que nous aurions dû éviter.”

Et après?

de Brentford le prochain match aura lieu à domicile contre Bournemouth en Premier League samedi, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 17h30.

Samedi 14 janvier 17h00



Coup d’envoi 17h30





Les abeilles voyagent ensuite vers Leeds pour un autre match de haut vol le dimanche 22 janvier, en direct sur Sports du ciel – coup d’envoi 14h.

West Ham’s la prochaine sortie est un match crucial de Premier League contre d’autres lutteurs loups le samedi – coup d’envoi à 15h.