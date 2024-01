Brent Brennan embauché comme prochain entraîneur-chef de football de l’Arizona

Le prochain entraîneur de football de l’Université d’Arizona apportera avec lui à Tucson un lien profond avec l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire du programme Wildcat.

Brent Brennan, disciple du légendaire entraîneur de l’UA, Dick Tomey, qui a été entraîneur-chef de l’Université d’État de San Jose au cours des sept dernières saisons, a accepté mardi de devenir le prochain entraîneur de football de l’Arizona. Il succédera à Jedd Fisch, parti pour le même rôle à Washington après trois saisons au sommet du programme UA.

Le contrat de Brennan est d’une durée de cinq ans, en attendant l’approbation du Conseil des régents de l’Arizona.

Le directeur sportif de l’Arizona, Dave Heeke, a publié mardi une photo sur X (Twitter) avec Brennan et un document signé avec la légende : “J’ai eu notre gars !” Brennan est le 31e entraîneur-chef de l’histoire du football UA. Ils ont pris l’avion peu après depuis le nord de la Californie jusqu’à Tucson, où Brennan a été accueilli sur le campus par la fanfare et les pom-pom girls de l’UA avant sa première rencontre avec les joueurs de Wildcat.

Les gens lisent aussi… Le Musée international de la faune de Tucson ferme ses portes

Sources : Jedd Fisch, proche d’un nouveau contrat en Arizona, suscite l’intérêt de Washington, les Titans de la NFL

Une maison de la région de Tucson construite avec des bouteilles, des pierres et du mortier peut être la vôtre pour 432 000 $

Ce marché apporte des bougies, des bijoux et des produits de boulangerie faits à la main à l’extrême est de Tucson.

Jedd Fisch quitte l’Arizona après 3 saisons pour devenir le prochain entraîneur-chef de Washington

Greg Hansen : Inévitable ou inaction ? La perte de Jedd Fisch dans le football de l’Arizona était évitable

Nansen, Carroll et d’autres candidats potentiels pour remplacer Jedd Fisch en tant qu’entraîneur de football de l’Arizona

Une chaîne de restaurants hawaïenne ouvre son premier restaurant à Tucson

Roadhouse Cinemas ajoute du bowling, du lancer de hache et une arcade 👀

Recherche d’entraîneur de football en Arizona : avec le départ de Jedd Fisch, les Wildcats devraient embaucher un nom familier

Le quart de l’Arizona Jayden de Laura est transféré dans l’État du Texas alors que l’affaire civile approche d’un nouveau règlement

Le Musée international de la faune de Tucson ferme ses portes après 35 ans

Ce quartier de Tucson est l’un des meilleurs endroits où aller en 2024, selon Condé Nast Traveler

L’entraîneur des Wildcats de l’Arizona, Tommy Lloyd, réfléchit aux changements après une quatrième défaite en huit matchs

Chronique de Tim Steller : L’UA a pris des risques lors de crises successives, avec une faible responsabilité

“Je suis incroyablement excité d’annoncer Brent Brennan comme prochain h“Brent est un leader exceptionnel avec un historique de succès en championnat sur le terrain, sur le parcours de recrutement et en tant que leader dans la communauté.

“Avec des liens étroits avec la communauté de Tucson et une appréciation pour le riche héritage de notre programme dirigé par le légendaire entraîneur-chef Dick Tomey, la vision de Brent de poursuivre la trajectoire ascendante du football de l’Arizona est enracinée dans l’excellence historique du programme. Alors que nous entamons une nouvelle “, Brent Brennan est le leader idéal pour nos étudiants-athlètes, notre personnel, notre campus et la communauté du sud de l’Arizona alors que nous écrivons les prochains grands chapitres du football de l’Arizona. ”

Brennan était finaliste pour le poste d’entraîneur vacant en Arizona en 2020, avant que Fisch ne soit embauché pour remplacer Kevin Sumlin, licencié. Brennan, 50 ans, a une fiche de 34-48 à San Jose State depuis son embauche en 2017, mais il a une fiche de 27-19 au cours de ses quatre dernières saisons. Les Spartans ont connu des saisons consécutives de sept victoires en 2022. et ’23, tout en affichant une fiche globale de 7-1 au cours de la saison 2020 touchée par la pandémie.











“Il a laissé une marque indélébile sur le programme de football et sur l’université”, a déclaré mardi le directeur sportif de l’État de San Jose, Jeff Konya, à propos de Brennan. “Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.”

En 2020, l’État de San Jose a remporté un titre de la Mountain West Conference pour la première fois depuis 1991 ; les Spartans ont commencé la saison 2020 6-0 – le meilleur départ du programme depuis 1939. SJSU a perdu contre Ball State lors de l’Arizona Bowl à Tucson pour terminer l’année.

Avant l’État de San Jose, Brennan, ancien receveur de l’UCLA et originaire de Redwood City, en Californie, a été entraîneur à Hawaï, à Washington et en Arizona en tant qu’assistant diplômé.

En Arizona en 2000, il était assistant diplômé sous Tomey, le leader de tous les temps (95) dans l’histoire de l’UA, avant que l’ancien patron de l’UA ne soit renvoyé. Le frère de Brennan, Brad Brennan, a joué au poste de receveur large pour les Wildcats de 1996 à 2000. Le jeune Brennan a capté une passe de touché lors de la victoire de l’Arizona contre le Nebraska lors du Holiday Bowl 1998 ; la saison 12-1 de l’UA reste le meilleur bilan de l’histoire du programme.

Après le licenciement de Tomey, Brent Brennan a suivi l’ancien coordinateur défensif de l’Arizona Rich Ellerson à Cal Poly pendant quatre ans, puis a retrouvé Tomey à San Jose State en 2005 en tant qu’entraîneur des receveurs larges.













Entre leur temps ensemble en Arizona et dans l’État de San Jose, Brennan a appris deux Tomey-ismes : « Plus ça devient dur, mieux nous jouons » et « Le football n’est pas compliqué ; les gens sont.”

Brennan était parmi les principaux orateurs lors des funérailles de feu Tomey au McKale Center en 2019.

« Il est plus que mon père footballeur. C’était juste un homme très important pour moi. J’ai été incroyablement honoré de prendre la parole à son service”, a déclaré Brennan avant l’Arizona Bowl en 2020. “J’aurais aimé qu’il y ait plus d’orateurs ; J’avais l’impression que j’aurais pu rester là toute la journée et écouter les gens raconter des histoires sur lui et ce qu’ils représentaient pour lui.

“Je pense à Coach tous les jours”, a-t-il ajouté. “Je parle de lui tout le temps. Il a toujours été une véritable référence pour moi dans la construction de notre équipe et dans la préparation des matchs. Dick Tomey me manque beaucoup. Quelle grande influence il a eu sur ma vie.

Le fils de Tomey, Rich Tomey, a déclaré mardi à Michael Lev du Star : “Je sais que mon père serait plus qu’excité à ce sujet.”

“Je sais qu’il sourit tellement en ce moment”, a déclaré Tomey. “Je ne pouvais pas imaginer un meilleur choix pour l’Université de l’Alberta. Je sais que mon père a toujours ressenti cela. Je me souviens qu’il parlait de l’Université de l’Alberta, et il disait toujours à quel point Brent serait en forme. … Il a simplement adopté la philosophie de mon père. Je sais que lui et mon père avaient une relation spéciale. “

En parlant de relations, l’actuel entraîneur des receveurs de l’Arizona, Kevin Cummings, a été entraîneur sous la direction de Brennan pendant quatre saisons à San Jose ; il a également joué au receveur large pour Brennan à l’Oregon State. Brennan a également entraîné les receveurs vedettes de l’OSU James Rogers, Brandin Cooks et Markus Wheaton – chacun étant un joueur de la NFL à un moment donné.