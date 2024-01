Brent Brennan a un « engagement décent » de la part de Duane Akina pour revenir dans l’équipe des Wildcats de l’Arizona

Comme Brent Brennan Alors qu’il répondait aux questions des journalistes lors de sa conférence de presse d’introduction en Arizona, quelques autres assistants qui faisaient partie de l’équipe 2023 ont été officiellement annoncés pour leur arrivée. Jedd Fisch à Washington. La grande majorité du personnel final de Fisch en UA fera partie de son premier à Seattle.







Il reste encore un assistant notable de l’Arizona qui n’a pas été débauché, alors qu’il semble que Brennan ait réussi à convaincre un autre qui a récemment quitté le programme de revenir.

“Je pense que Duane Akina s’est engagé à continuer à faire partie de tout cela, ce qui est excitant”, a déclaré Brennan. « Juste le professeur qu’il est, la personne qu’il est, le leader qu’il est. Je suis excité à ce sujet.

Akina, qui a été entraîneur secondaire de l’UA en 2023, aurait pris un poste hors terrain avec le Texas. Il était l’un des deux assistants de l’Arizona à se diriger vers les Longhorns, avec un coordinateur défensif. Johnny Nansen prendre une position de co-DC/secondaires internes. Les deux mesures ont eu lieu avant le départ de Fisch pour Washington.

Si Akina revient, cela marquerait techniquement son troisième passage avec l’Arizona. De 1987 à 2000, il a travaillé Dick Tomey du personnel, y compris en 2000 lorsque Brennan était assistant diplômé, puis la saison dernière, il a été embauché au printemps en tant qu’analyste avant d’assumer un rôle plus important pour la saison régulière.

Quant au reste du personnel de Brennan, il a déclaré qu’il y travaillait toujours et reconnaît que cela est “l’une des choses les plus compliquées à assumer pour ce poste”. Il a pour l’instant fait venir un membre du personnel de l’État de San Jose, Ben Thiènesqui était directeur sportif associé principal, supervisant les opérations du football et des installations.

“Les autres pièces bougent toujours”, a déclaré Brennan. “Je pense que ma priorité depuis que je suis arrivé ici est d’essayer de connaître cette équipe et de passer du temps avec l’équipe et de rencontrer en tête-à-tête certains joueurs, puis de rencontrer certains groupes de joueurs. joueurs, parce que j’essaie juste de les connaître. Mais plus important encore, j’essaie de leur donner une chance de me connaître. Ils sont en quelque sorte dans une situation difficile. Et avec la façon dont les règles sont actuellement, c’est vrai, comme si n’importe qui pouvait partir à tout moment. Et c’est juste la nature du football universitaire. Alors, à quelle vitesse puis-je commencer à les connaître, comment ils peuvent me connaître et commencer à établir une connexion. Je crois que la meilleure façon d’avancer est ici même, à l’Université de l’Arizona.

L’un des anciens entraîneurs et joueurs de Brennan est Kévin Cummings, le seul assistant à temps plein du staff de l’Arizona 2023 qui n’a pas officiellement trouvé de nouvel emploi. Cummings s’est envolé pour Seattle avec Fisch et d’autres entraîneurs lundi, mais il ne faisait pas partie des embauches annoncées par Washington, et sa biographie sur Twitter le répertorie toujours comme avec les Wildcats.

Cummings a joué au poste de receveur large à l’Oregon State de 2010 à 2013, les trois dernières saisons au cours desquelles Brennan était l’entraîneur des receveurs de l’OSU. Cummings a été assistant au contrôle de la qualité offensive chez les Beavers de 2014 à 2016, puis a suivi Brennan à San Jose lorsqu’il a obtenu le poste d’entraîneur-chef, servant d’entraîneur des receveurs des Spartans de 2017 à 2020 avant de venir en Arizona.

“Je promets que nous aurons d’excellents leaders, mentors et développeurs de talents dans le bâtiment pour les aider à arriver là où ils veulent aller et à élever notre programme aussi haut que possible”, a déclaré Brennan aux joueurs de l’Arizona lorsqu’il je les ai rencontrés mardi.

Brennan a déclaré qu’il avait essayé d’être aussi honnête que possible lors de cette réunion, sachant qu’il y avait beaucoup de souffrance dans la salle suite au départ soudain de Fisch.

“Et la raison pour laquelle je peux dire cela, c’est parce que je viens de faire ça à une équipe hier”, a-t-il déclaré. «Hier matin, avant de monter dans l’avion pour venir ici, j’ai dû rencontrer l’équipe de San Jose State. C’était vraiment très dur, vraiment émouvant. Et si vous le construisez correctement et si votre équipe est connectée à un niveau qui vous donne une chance de réussir les samedis d’automne, elle sera super connectée. Donc quand un morceau s’en va, il va y avoir des retombées, n’est-ce pas ?

“Et donc j’ai été honnête avec eux, je leur ai juste demandé de me donner une chance de gagner leur confiance, de se traiter les uns les autres avec respect et cette confiance se gagnera au fil du temps, puis je leur ai promis de les entourer de une excellente équipe d’entraîneurs et des gens soucieux de leur développement et de qui ils sont en tant qu’hommes.

