Brennan Johnson : Tottenham vise un transfert tardif pour l’attaquant de Nottingham Forest lors de la dernière semaine du mercato | Actualités footballistiques

Tottenham vise un mouvement tardif pour un ailier droit avec Brennan Johnson de Nottingham Forest parmi leurs cibles au cours de la dernière semaine de la fenêtre.

Les Spurs veulent un joueur du profil de Johnson plutôt qu’un avant-centre traditionnel après le départ de Harry Kane pour le Bayern Munich – et ils ont trois options avant la date limite.

La star de Forest Johnson est l’un d’entre eux, mais ils font face à la concurrence de Chelsea et de Brentford, bien qu’aucun de ces clubs ne veuille payer plus que les 40 millions de livres sterling offerts par Brentford à l’international gallois plus tôt cet été.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez tous les buts de Brennan Johnson lors de la saison 2022-2023 de Premier League



Johnson a été un artiste remarquable pour Forest la saison dernière en marquant huit buts et en fournissant trois passes décisives pour aider le club à éviter la relégation.

Le joueur de 22 ans a débuté les trois matchs de Forest jusqu’à présent cette saison, mais n’a pas encore marqué.

Tottenham a signé huit signatures cet été pour un coût total de 167,8 millions de livres sterling, Micky van de Ven étant la recrue la plus chère jusqu’à présent avec 43 millions de livres sterling.

Les sorties pourraient voir les Spurs recruter un défenseur central et un milieu de terrain

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts du match de Premier League entre Bournemouth et Tottenham



Les Spurs veulent réduire leur équipe avec plusieurs sorties la semaine prochaine – mais ces sorties pourraient également voir arriver un nouveau défenseur central et un nouveau milieu de terrain central.

Trois défenseurs centraux – Éric Dier, Davinson Sánchez et Japhet Tanganga – sont tous disponibles, et l’un d’eux partant verrait les Spurs chercher à se déplacer vers leur propre cible.

Au milieu de terrain, Tanguy Ndombelé devrait partir, mais si Pierre Émile-Hojbjerg le suit également hors du club, puis un autre milieu de terrain central peut être recruté.

Sont également sur la liste des transferts au cours de la dernière semaine de la fenêtre Sergio Réguilonqui intéresse Manchester United et Fulham, gardien Hugo Lloris et arrière droit Djed Spence.

Spence devrait être prêté alors que les Spurs cherchent à voir comment il se développe, tandis que l’ailier Bryan Gil et attaquant Danois Scarlett peut également être prêté pour des matchs réguliers en équipe première.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement dans les derniers jours du mercato avant sa fermeture le 1er septembre à 23 heures en Angleterre et à minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts sur notre blog dédié Transfer Center sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également suivre les tenants, les aboutissants et les analyses sur Sky Sports News.