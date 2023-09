Brennan Johnson : Tottenham conclut un accord d’une valeur de 45 millions de livres sterling plus des modules complémentaires pour l’attaquant de Nottingham Forest | Actualités footballistiques

Tottenham a convenu d’honoraires avec Nottingham Forest pour Brennan Johnson.

L’attaquant se rend maintenant à Londres pour un examen médical avant de sceller son transfert avant la date limite de vendredi à 23 heures.

Les Spurs paieront 45 millions de livres sterling plus des suppléments pour Johnson, bien que des discussions supplémentaires avec Forest soient nécessaires sur la structure des paiements.

Plus à venir…

Johnson polyvalent fournirait une profondeur précieuse

Joe Shread, journaliste de football de Sky Sports :

Johnson est loin d’être un remplaçant à part entière pour Harry Kane – mais cela convient à Tottenham.

Après avoir laissé partir leur meilleur buteur pour le Bayern plus tôt cet été, les Spurs souhaitent naturellement renforcer leur ligne d’attaque.

Mais le club du nord de Londres ne cherche pas à remplacer le n°9 le plus prolifique de son histoire par un joueur au profil similaire.

Au lieu de cela, les Spurs veulent un attaquant polyvalent capable de jouer plusieurs rôles dans les trois premiers d’Ange Postecoglou – et Johnson fait l’affaire.

L’international gallois s’est aligné sur l’aile, derrière l’attaquant et en tant qu’avant central à plusieurs reprises la saison dernière alors que le patron de Forest, Steve Cooper, peaufinait régulièrement son système.

Johnson a toujours performé – quel que soit son rôle – en accumulant des statistiques impressionnantes sur une variété de mesures offensives par rapport à ses coéquipiers, comme le montre le graphique ci-dessous.

Si Johnson échange les East Midlands contre les Spurs, il pourra rivaliser avec Dejan Kulusevski sur l’aile droite, Heung-Min Son sur l’aile gauche et Richarlison au milieu.

A seulement 22 ans et avec une seule saison de haut niveau à son actif, l’international de 19 sélections devrait avoir une grande marge de progression dans le cadre de la nouvelle ère prometteuse de Postecoglou.

