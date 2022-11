Brennan Johnson discute de son allégeance internationale avant le match Angleterre contre Pays de Galles

Brennan Johnson a expliqué pourquoi il a troqué l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour le Pays de Galles (s’ouvre dans un nouvel onglet) en tant que jeune joueur avant la rencontre de ce soir entre les deux pays.

La forêt de Nottingham (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’attaquant et fils de l’ancien David Johnson, était éligible pour représenter l’Angleterre, le Pays de Galles et la Jamaïque au niveau international.

Il a d’abord joué pour l’Angleterre au niveau des moins de 16 ans et des moins de 17 ans, avant de choisir de passer au Pays de Galles en 2018, remportant la première de ses 17 sélections seniors deux ans plus tard.

Dans une interview pour le dernier magazine FourFourTwo (s’ouvre dans un nouvel onglet)Johnson a expliqué la pensée derrière sa décision et ce que cela signifie pour sa famille.

«Il y avait quelque chose à propos du Pays de Galles. La famille de ma mère est galloise et a eu une grande influence », a admis le joueur de 21 ans.

“Quand je suis arrivé là-bas, l’esprit de tous les groupes d’âge était un facteur majeur. Les moins de 17 ans, les moins de 19 ans, les moins de 21 ans, tout le monde est très proche et j’ai tout de suite adoré en faire partie.

« Je me suis toujours senti chez moi au Pays de Galles et avec le football. Au fur et à mesure que vous progressez dans les groupes d’âge, peu de changements.

« Même l’équipe première. Je pensais que ce serait un grand pas pour moi, mais cette proximité demeure et surtout les seniors sont plus accueillants.

“Mes grands-parents étaient ravis – cette partie de mon héritage est cruciale. Ils m’ont toujours dit à quel point le pays de Galles comptait pour eux – les rendre fiers est si spécial.

« J’essaie de m’impliquer. La langue est difficile mais j’essaie d’embrasser la culture autant que je peux.

Johnson a marqué deux fois pour le Pays de Galles, trouvant le filet lors de matchs consécutifs de l’UEFA Nations League contre la Belgique (s’ouvre dans un nouvel onglet) et les Pays-Bas (s’ouvre dans un nouvel onglet) cet été.

Il a joué en tant que remplaçant dans les deux matchs de son pays à la Coupe du monde, mais ils font face à une bataille difficile pour atteindre les 16 derniers après n’avoir récolté qu’un seul point jusqu’à présent.

Une Angleterre invaincue mène le Groupe B avant le dernier tour de matches de ce soir, après avoir battu l’Iran (s’ouvre dans un nouvel onglet) et a obtenu un match nul et vierge contre les États-Unis (s’ouvre dans un nouvel onglet).